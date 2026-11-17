Στη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της αναμέτρησης με τη Μακάμπι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη μεγάλη συναισθηματική διακύμανση που είχε ο αγώνας, εκφράζοντας παράλληλα την κατανόησή του για την απογοήτευση του Όντεντ Κάτας και των παικτών του μετά τον τρόπο με τον οποίο ήρθε η ήττα.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στην επιβάρυνση που προκαλούν οι συνεχόμενοι αγώνες και οι απουσίες, αλλά και στα προβλήματα της ομάδας του στο αμυντικό ριμπάουντ, τα οποία επέτρεψαν στους Ισραηλινούς να επιστρέψουν στο παιχνίδι.

Παράλληλα, αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοφ, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον κορυφαίο παίκτη στην Ευρώπη και τονίζοντας πως για ακόμη μία φορά απέδειξε την αξία του με τη σημερινή του εμφάνιση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός στη συν. Τύπου:

«Πρώτα από όλα θέλω να πω ότι στέκομαι στο πλευρό του Όντεντ (σ.σ. Κάτας) και της Μακάμπι. Αυτή ήττα πρέπει να είναι πολύ επίπονη για αυτούς με τον τρόπο που έγινε και καταλαβαίνω απόλυτα τα συναισθήματά τους.

Όλοι μας στην καριέρα μας μπορούμε να ζήσουμε αυτήν την μίξη των συναισθημάτων από το καλύτερο ως το χειρότερο μέσα σε δευτερόλεπτα αλλά την ίδια στιγμή για αυτό το λόγο το μπάσκετ είναι κατά τη γνώμη μου το πιο ελκυστικό άθλημα στον κόσμο. Είναι ένα από τα πιο τρελά παιχνίδια που έχω δει και κοουτσάρει. Βασικά ηλέγξαμε το παιχνίδι στο πρώτο μισό έχοντας περισσότερα δίποντα από τρίποντα, αλλά το rotation που έχουμε τώρα που μας λείπουν τέσσερις παίκτες και παίζουμε συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια, παίρνει πολλή ενέργεια από τους βασικούς μας.

Νομίζω ότι προς το τέλος του παιχνιδιού κάναμε πολλά λάθη και χάσαμε 18 ριμπάουντ αμυντικά, 13 εκ των οποίων στο δεύτερο ημίχρονο και σε κρίσιμες στιγμές. Ήταν κρίσιμο στο να επιστρέψουν στο παιχνίδι και να περάσουν μπροστά στο σκορ. Τελικά κάποιες φάσεις που φτιάξαμε, εκτός από το τρελό σουτ του Βεζένκοφ στο τέλος του αγώνα, στις οποίες πήραμε ό,τι μας έδιναν ή άλλες όπου κλέψαμε την μπάλα και εκτελώντας το πλάνο που είχαμε στην επαναφορά, βρήκαμε ελεύθερο σουτ από τον Κόρι Τζόζεφ και εκείνος το έβαλε. Πρέπει να πω ότι έχουμε τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη, τον MVP της EuroLeague, τον Σάσα Βεζένκοφ. Για μια ακόμη φορά το έδειξε αυτό».