Τζόσεφ: «Σούταρα με αυτοπεποίθηση - Τρομερό ματς»
Οι δηλώσεις του Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος με δικό του Buzzer beater τρίποντο χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να φεύγουν με το διπλό από την Κύπρο, επικρατώντας με 97-95 της Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Ο Κόρι Τζόσεφ ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τον Ολυμπιακό, χαρίζοντας στους «ερυθρόλευκους» ένα σπουδαίο διπλό στην Κύπρο με 97-95, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Καναδός γκαρντ αναφέρθηκε στην αυτοπεποίθηση με την οποία εκτέλεσε το νικητήριο σουτ, εξηγώντας πως η προσοχή που συγκεντρώνουν πάνω τους ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ δημιουργεί χώρους για τους συμπαίκτες τους.
Παράλληλα, χαρακτήρισε εξαιρετική την αναμέτρηση και έδωσε συγχαρητήρια στη Μακάμπι για την προσπάθειά της.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Καναδού γκαρντ:
«Νιώθω καλά. Εμπιστεύομαι την δουλειά μου και σουτάρω με αυτοπεποίθηση. Ο Φουρνιέ τραβάει την προσοχή, όπως και ο Σάσα. Έκανε καλό drive και ανάγκασε την άμυνα να καταρρεύσει. Σούταρα με αυτοπεποίθηση. Νιώθω καλά. Τρομερό ματς. Συγχαρητήρια στην Μακάμπι, πάλεψε σκληρά. Είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε».