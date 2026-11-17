Ο Κόρι Τζόσεφ ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τον Ολυμπιακό, χαρίζοντας στους «ερυθρόλευκους» ένα σπουδαίο διπλό στην Κύπρο με 97-95, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Καναδός γκαρντ αναφέρθηκε στην αυτοπεποίθηση με την οποία εκτέλεσε το νικητήριο σουτ, εξηγώντας πως η προσοχή που συγκεντρώνουν πάνω τους ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ δημιουργεί χώρους για τους συμπαίκτες τους.

Παράλληλα, χαρακτήρισε εξαιρετική την αναμέτρηση και έδωσε συγχαρητήρια στη Μακάμπι για την προσπάθειά της.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Καναδού γκαρντ:

«Νιώθω καλά. Εμπιστεύομαι την δουλειά μου και σουτάρω με αυτοπεποίθηση. Ο Φουρνιέ τραβάει την προσοχή, όπως και ο Σάσα. Έκανε καλό drive και ανάγκασε την άμυνα να καταρρεύσει. Σούταρα με αυτοπεποίθηση. Νιώθω καλά. Τρομερό ματς. Συγχαρητήρια στην Μακάμπι, πάλεψε σκληρά. Είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε».