Με τον πιο δραματικό τρόπο και πιο συγκεκριμένα με δύο buzzer beater, ο Ολυμπιακός «απέδρασε» από την προσωρινή έδρα της Μακάμπι στην Κύπρο, επικρατώντας με 97-95 της «ομάδας του λαού» χάρις το νικητήριο τρίποντο του Κόρι Τζόσεφ.

Λίγο πριν, είχε προηγηθεί αυτό του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος με αδιανόητο τρίποντο από το κέντρο στα 1.2'' έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο.

Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο απόλυτος πρωταγωνιστής των «ερυθρόλευκων» στάθηκε στο πως εξελίχθηκε ο αγώνας, αναγνωρίζοντας πως η ομάδα του δεν άξιζε απαραίτητα τη νίκη, ενώ στάθηκε και στην ιδιαίτερη σημασία που είχε για τον ίδιο το γεγονός ότι αγωνίστηκε στην Κύπρο, όπου γεννήθηκε.

Αναλυτικά όσα είπε ο φόργουορντ του Ολυμπιακού:

Για το buzzer-beater στο τέλος της κανονικής διάρκειας: «Ας είμαστε ειλικρινείς, ήταν και λίγο τυχερό. Όταν το σούταρα, ένιωσα καλά. Μπήκε. Κάναμε πολλά λάθη, ειδικά στην δεύτερη περίοδο. Δεν αξίζαμε τη νίκη. Θέλω να συγχαρώ την Μακάμπι για τον τρόπο που έπαιξε. Αλλά η νίκη είναι νίκη. Παλέψαμε μέχρι το τέλος. Στην παράταση μια περνούσε ο ένας μπροστά, μια ο άλλος. Δεν τα παρατήσαμε μέχρι το τέλος. Βάλαμε μεγάλα καλάθια, τρία τρίποντα. Ας θες να πετύχεις κάτι πρέπει να δουλεύεις σκληρά και να μην κάνεις λάθη. Η νίκη είναι νίκη. Ας πανηγυρίσουμε και ας παλέψουμε κόντρα στην Ρεάλ».

Για το ότι αγωνίστηκε στην Κύπρο: «Γεννήθηκα εδώ, αγαπώ την χώρα. Σημαίνει πολλά. Η αδελφή μου είναι εδώ, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου στις κερκίδες. Ευχαριστώ την κυβέρνηση που βοήθησε την Μακάμπι να αγωνιστεί εδώ. Σημαίνει πολλά για εμένα και την οικογένειά μου. Τρομερό ματς για τους οπαδούς, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».