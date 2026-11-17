Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό στην Κύπρο, επικρατώντας με 97-95 της Μακάμπι Τελ Αβίβ χάρη στο buzzer beater τρίποντο του Τζόζεφ, σε ένα παιχνίδι με απίθανες εναλλαγές συναισθημάτων και μεγάλες ανατροπές.

Με αυτή τη νίκη, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 9-3 και παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague, την ώρα που η ομάδα του Όντεντ Κάτας υποχώρησε στο 3-9.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση με 37 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, κρατώντας τον Ολυμπιακό μέσα στο παιχνίδι και στέλνοντας το ματς στην παράταση με αδιανόητο τρίποντο από το κέντρο. Καθοριστικός ήταν και ο Τζόζεφ με 14 πόντους και 3 ασίστ, καθώς πέτυχε το νικητήριο σουτ στην εκπνοή, ενώ ο Φουρνιέ πρόσθεσε 16 πόντους και 4 ασίστ, έχοντας παράλληλα 7 λάθη.

Από την πλευρά της Μακάμπι, ο Κλαρκ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ο Μαντάρ είχε 12 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Γουάλας σημείωσε 18 πόντους, μαζί με 3 κλεψίματα και 2 ασίστ.

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του Ολυμπιακού είναι την Παρασκευή (20/11), απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena, ενώ η Μακάμπι θα παραμείνει στην Κύπρο, όπου την Πέμπτη (19/11) θα αντιμετωπίσει την Ντουμπάι.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός απάντησε με 10-0 σερί στο πρώτο καλάθι της Μακάμπι με τον Μάνταρ, παίρνοντας νωρίς "κεφάλι" στο σκορ με 10-2. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πέρασε μπροστά για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (17-6, +11) στο 6' χάρις σε τρίποντο του Βεζένκοφ, με τον MVP να καρφώνει αμέσως μετά στο ανοιχτό γήπεδο για το 19-6. Η Μακάμπι έκανε 7-0 σερί και μείωσε στους έξι πόντους (22-16), με τον Φουρνιέ να απαντάει έξω από τα 6.75 (25-16) και το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 28-18 με νέο τρίποντο του Γάλλου.

Με συνεχόμενα καλάθια, ο Βεζένκοφ έκανε το 32-21 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, φτάνοντας τους 13 πόντους στο ματς. O Mπέικοτ με φόλοου κάρφωμα μείωσε σε μονοψήφια τιμή τη διαφορά (37-28). Ο Χολ πάτησε «γερά» και καρφώνοντας διαμόρφωσε το 41-32 στο 17', ενώ ο Τζόσεφ με τρίποντο από τις 45 μοίρες έκανε το 44-34, με το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται στο 49-36 υπέρ των Πειραιωτών.

Το σύνολο του Μπαρτζώκα ξεκίνησε άστοχα το δεύτερο μέρος και ο Τάις με πέντε δικούς του έκανε το 49-41 στο 22'. Με το τρίποντο του τρίποντο, ο Τζόσεφ απάντησε στην αντεπίθεση της Μακάμπι για το 56-47. Ο Ολυμπιακός όμως είχε χάσει τη συγκέντρωσή του στην επίθεση, με αποτέλεσμα η Μακάμπι να πλησιάσει στους πέντε για το 54-59, με τον Τζόουνς να διαμορφώνει το τελικό 54-61 της τρίτης περιόδου.

Η Μακάμπι ξεκίνησε την τελευταία περίοδο με ένα σερί 10-0, παίρνοντας ξανά το προβάδισμα (64-61) στο 32’. Ο Κλαρκ έδωσε ακόμη μεγαλύτερη διαφορά στην ομάδα του (67-61), με τον Μπαρτζώκα να καλεί τάιμ άουτ. Ο ΜακΙντάιρ προσπάθησε να κρατήσει όρθιο τον Ολυμπιακό με δύο συνεχόμενα τρίποντα (69-67), όμως τα διαδοχικά λάθη των Πειραιωτών επέτρεψαν στους γηπεδούχους να τρέξουν νέο σερί 7-0 και να προηγηθούν με 76-69.

Οι «ερυθρόλευκοι», ωστόσο, δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Ο Βεζένκοφ ευστόχησε σε τρίποντο στα 37’’ πριν από το τέλος, μειώνοντας σε 78-77, ενώ μετά το λέι απ του Κλαρκ (80-77) και τις δύο εύστοχες βολές της Μακάμπι (82-79), ο Ολυμπιακός βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Το λάθος του Μαντάρ, όμως, του έδωσε μία τελευταία ευκαιρία. Με μόλις 1,2’’ στο χρονόμετρο, ο Βεζένκοφ εκτέλεσε από το κέντρο και με ένα απίθανο buzzer beater ισοφάρισε σε 82-82, στέλνοντας το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο.

Στην παράταση, ο Βεζένκοφ συνέχισε να αποτελεί την επιθετική αιχμή του Ολυμπιακού, βρίσκοντας λύσεις από την περιφέρεια. Η Μακάμπι, ωστόσο, παρέμενε σε θέση οδηγού και με βολές του Μπρισέτ διαμόρφωσε το 92-90. Ο Γουάλας πέτυχε ένα καθοριστικό τρίποντο για το 95-91 στα 28’’, όμως ο Φουρνιέ απάντησε άμεσα, μειώνοντας σε 95-94 με 16,8’’ να απομένουν.

Η Μακάμπι είχε την ευκαιρία να διαχειριστεί το προβάδισμά της, αλλά ο Κόλσον υπέπεσε σε ένα ακόμη καθοριστικό λάθος, επιστρέφοντας την κατοχή στον Ολυμπιακό. Στην τελευταία επίθεση, ο Φουρνιέ βρήκε τον Τζόζεφ και εκείνος, με τρίποντο στην εκπνοή, ολοκλήρωσε μια απίθανη ανατροπή, χαρίζοντας στους «ερυθρόλευκους» μια σπουδαία νίκη με 97-95!

Τα δεκάλεπτα: 18-28, 36-49, 54-61, 82-82 κ.δ, 95-97 παρ.

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