Ο Άρης επέστρεψε στις προπονήσεις έπειτα από τέσσερις ημέρες ξεκούρασης και πλέον στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση της Δευτέρας (23/11, 17:00) απέναντι στον Αστέρα AKTOR.

Ο Ούρος Ράτσιτς δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα της ομάδας, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα. Ο Σέρβος χαφ έχει υποστεί τενοντίτιδα και ακολουθεί θεραπεία, με στόχο να ξεπεράσει τον τραυματισμό του.