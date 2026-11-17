Ο Ρέμο Φρόιλερ έζησε μια ξεχωριστή βραδιά με τη φανέλα της Εθνικής Ελβετίας, αφού μπήκε στο κλειστό κλαμπ των ποδοσφαιριστών που συμπληρώνουν 100 συμμετοχές με το εθνόσημο.

Ο 34χρονος μέσος του Ολυμπιακού έγινε μόλις ο όγδοος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της χώρας του που καταφέρνει να φτάσει σε τριψήφιο αριθμό διεθνών συμμετοχών, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική παρουσία του στην εθνική ομάδα.

Η 100η του εμφάνιση με την Εθνική Ελβετίας πραγματοποιήθηκε στην αναμέτρηση με τη Σκωτία για το Nations League, στις 16 Νοεμβρίου, στο Σεν Γκάλεν. Ο Φρόιλερ φορούσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και οδήγησε την ομάδα του σε άνετη επικράτηση με 4-0.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, η Ελβετική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τίμησε τον έμπειρο μέσο για το επίτευγμά του, σε μια ιδιαίτερη τελετή. Μαζί του βραβεύτηκε και ο Ρικάρντο Ροντρίγκες, ο οποίος έφτασε τις 150 συμμετοχές με την εθνική ομάδα.