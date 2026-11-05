Στην αποστολή της Ελβετίας ο Φρόιλερ

Ο Ρέμο Φρόιλερ συμπεριλαμβάνεται στις κλήσεις του Μουράτ Γιακίν για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της Εθνικής Ελβετίας, με τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να διατηρεί τη θέση του στα πλάνα του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Ο μέσος των «ερυθρόλευκων» έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικό ξεκίνημα με το εθνόσημο, καθώς έχει αγωνιστεί σε ολόκληρη τη διάρκεια και των τεσσάρων πρώτων αναμετρήσεων, με την Ελβετία να μετρά ισάριθμες νίκες. Παράλληλα, έχει συνεισφέρει και στο σκοράρισμα, βρίσκοντας τον δρόμο προς τα δίχτυα στην αναμέτρηση απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία.

Το πρόγραμμα της Ελβετίας περιλαμβάνει αρχικά την εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Σλοβενία, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 21:45. Στη συνέχεια, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, την ίδια ώρα, θα φιλοξενήσει τη Σκωτία, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των δύο αναμετρήσεων.