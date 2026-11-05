Formula 1: Πέθανε ο Άλαν Τζόουνς, πρώην παγκόσμιος Πρωταθλητής

Ο σπουδαίος Αυστραλός, ο οποίος έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία στις πίστες του κορυφαίου μηχανοκίνητου πρωταθλήματος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το αυστραλιανό δίκτυο ABC, επικαλούμενο ενημέρωση από την οικογένειά του, ο άλλοτε πρωταθλητής της Formula 1 απεβίωσε έπειτα από σύντομη ασθένεια.

Το όνομα του Άλαν Τζόουνς συνδέθηκε άρρηκτα με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία της Williams. Το 1980 αποτέλεσε τη χρονιά-ορόσημο της καριέρας του, καθώς κατάφερε να κατακτήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών, ανεβαίνοντας στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Με αυτή την επιτυχία έγινε ο δεύτερος Αυστραλός στην ιστορία που κατέκτησε τον τίτλο της Formula 1, ακολουθώντας τα βήματα του θρυλικού Τζακ Μπράμπαμ.

Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής του διαδρομής πανηγύρισε συνολικά 12 νίκες σε Γκραν Πρι, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του σε ένα από τα πιο απαιτητικά και ανταγωνιστικά αθλήματα παγκοσμίως.

«Ο Άλαν αφιέρωσε τη ζωή του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, δημιουργώντας μια κληρονομιά που θα συνεχίσει να ζει μέσα από τους ανθρώπους που επηρέασε», ανέφερε χαρακτηριστικά η οικογένειά του στην ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησε τον θάνατό του.

Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας σπουδαίας διαδρομής για μία από τις εμβληματικότερες μορφές του αυστραλιανού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο παγκόσμιος τίτλος του 1980 και οι επιτυχίες του στις πίστες θα αποτελούν για πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Formula 1.