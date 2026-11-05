Το διπλό-αντίδραση μέσα στη Μαδρίτη και το κακό συνήθειο του Ναν

Μέχρι και πριν τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ (ή για να το πούμε πιο σωστά, ακόμα και κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Ρεάλ) και τι δεν ακούσαμε. Και τι δεν διαβάσαμε. Σημεία και τέρατα…

Ο Παναθηναϊκός, είναι η αλήθεια, πως το τελευταίο διάστημα δεν αποδίδει βάσει των πραγματικών του δυνατοτήτων. Και για τον λόγο αυτό έχουν έρθει και οι πρόσφατες ήττες από την Εφές στην Τουρκία και από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Ε και; 5 Νοεμβρίου γράφει το ημερολόγιο, για μια ομάδα η οποία είναι ολοκαίνουρια, για μια ομάδα που προσπαθεί να βρει μια νέα αγωνιστική ταυτότητα (έπειτα από τρία χρόνια με έναν άλλον προπονητή και μια παντελώς διαφορετική φιλοσοφία), για μια ομάδα με αρκετούς νέους παίκτες και για μια ομάδα με πολλούς τραυματισμούς πρωταγωνιστών της.

Το φυσιολογικό είναι η ομάδα να παρουσιάζει τα σκαμπανεβάσματα που παρουσιάζει. Το… αφύσικο ήταν αυτό που έκανε στο ξεκίνημα της σεζόν. Που οι «πράσινοι» έπαιζαν λες και έπαιζαν χρόνια μαζί.

Χθες, στη Μαδρίτη, ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα. Έβγαλε αντίδραση. Άφησε πίσω του όλα όσα είχαν προηγηθεί και επικεντρώθηκε πλήρως στην πολύ δύσκολη αποστολή που είχε. Η προετοιμασία που είχε γίνει από το τεχνικό επιτελείο φάνηκε από το ξεκίνημα με τον Παναθηναϊκό να έχει ξεκάθαρη στόχευση στο παιχνίδι του και παράλληλα να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του.

Βέβαια, έπαιζε με τη Ρεάλ. Με τη Ρεάλ των απουσιών, αλλά τη Ρεάλ. Και η «Βασίλισσα» κάποια στιγμή θα επέστρεφε. Ήταν δεδομένο. Ο Παναθηναϊκός τότε με εξαιρετική καθοδήγηση από τον πάγκο του κατάφερε να μείνει όρθιος και παρά τα πολλά, επιπόλαια και αβίαστα λάθη βρήκε τις λύσεις.

Με τον Κέντρικ Ναν να δίνει τις απαντήσεις του. Ο Αμερικανός δεν αισθάνεται την ανάγκη να δώσει καμία απάντηση. Αλλά όπως και να το κάνουμε δεν είναι πολύ ωραίο όταν ο Ναν κάνει τέτοια παιχνίδια και να αναγκάζει όλους αυτούς που λένε τις… παπάτζες τους περί… φυγής, περί προβλημάτων με τον Ομπράντοβιτς και τον Φρανσίσκο να τρέχουν να κρυφτούν στα… λαγούμια τους; Είναι πολύ ωραίο…

Όμως δεν ήταν μόνο οι 33 πόντοι του Ναν στα σχεδόν 24 λεπτά που αγωνίστηκε. Ήταν η εξαιρετική παρουσία του Λεσόρ που δείχνει πως βρίσκεται σε σταθερή άνοδο. Οι 20 πόντοι, τα 9 ριμπάουντ, οι 5 ασίστ και τα 2 κλεψίματα τον οδήγησαν στους 30 βαθμούς αξιολόγησης, κάτι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό. Ήταν το «παρών» του Σλούκα τη στιγμή που η Ρεάλ πέρασε για πρώτη φορά μπροστά με 66-65 στην τρίτη περίοδο, ήταν το εξαιρετικό παιχνίδι του Μπόνγκα που συνέβαλλε τα μέγιστα, σε άμυνα και επίθεση, για να φύγει ο Παναθηναϊκός νικητής από τη Μαδρίτη, αλλά και η πολύ καλή παρουσία του Μπράνκου Μπάντιο ό οποίος και αυτός δείχνει πως αρχίζει να βρίσκει τον πραγματικό του εαυτό.

Τώρα, ο Παναθηναϊκός οφείλει να «χτίσει» πάνω σε αυτό το αποτέλεσμα. Πριν συνεχιστεί ο εκτός έδρας «Γολγοθάς» έχει μπροστά του ένα ματς με την ΑΕΚ στη Sunel Arena και ένα ματς με την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens. Η παραμονή στη βάση δίνει την ευκαιρία για περισσότερες και καλές προπονήσεις, ενώ την ίδια ώρα η δύναμη της έδρας δίνει τη δυνατότητα για μία ακόμα νίκη επί μιας κορυφαίας ομάδα της Ευρώπης που θα «φτιάξει» ακόμα περισσότερο τη ψυχολογία, θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη άνεση κατά την παραμονή της ομάδας στην κορυφή και θα προετοιμάσει τους «πράσινους» με τον καλύτερο τρόπο για τις συνεχόμενες… απογειώσεις.

ΥΓ1: Πάντα όταν θες να στρέψεις το ενδιαφέρον από ένα θέμα δημιουργείς ένα άλλο. Όταν δε θες μια κουβέντα να περιστρέφεται συνεχώς γύρω από κάτι, προσπαθείς να στρέψει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης αλλού. Κάτι τέτοιο έκανε ο Κώστας Σημίτης κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργίας του. Που όποτε υπήρχε κάποιο σκάνδαλο παρουσίαζε… μακέτες. Το πιάσατε το υπονοούμενο ε;

ΥΓ2: Συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν έχουν βαρεθεί να τους εκθέτει ο Ναν; Και όχι μόνο ο Ναν. Τι κακό συνήθειο κι αυτό του Αμερικάνου.

ΥΓ3: Με τον Ντόρσεϊ τι γίνεται τελικά; Τώρα που έχουμε μπει στο τελευταίο δεκαήμερο της τιμωρίας του μήπως είχαμε καμιά εξέλιξη και δεν την ξέρουμε; Μήπως λέω…