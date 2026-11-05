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ΑΕΚ: Οι πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League

Πώς διαμορφώθηκαν οι πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ στα νοκ άουτ του Champions League μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης. 

ΑΕΚ: Οι πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League
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Η ΑΕΚ παρουσίασε ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο το γκολ που δέχθηκε στο 92ο λεπτό και η ήττα με 3-2 επηρέασαν σημαντικά τις πιθανότητές της για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του «Football Meets Data», η Ένωση είδε τις πιθανότητες παρουσίας της στην πρώτη 24άδα της διοργάνωσης να μειώνονται κατά 7,8% μετά το αρνητικό αποτέλεσμα, το οποίο την έφερε στην 29η θέση της βαθμολογίας.

Πλέον, οι πιθανότητες της ΑΕΚ να εξασφαλίσει μία θέση στα νοκ άουτ ανέρχονται στο 13,4%, με την ομάδα να βρίσκεται στην 33η θέση της σχετικής κατάταξης των προβλέψεων.

Κάτω από την Ένωση βρίσκονται μόνο η Σλάβια Πράγας με 6%, η Σαμπάχ με 2,1% και η Σλόβαν με 0,9%.

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