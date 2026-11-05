ΑΕΚ: Ύμνοι στην Ισπανία - «Μπέλιγχαμ και Βαλβέρδε έσωσαν την Ρεάλ από το ελληνικό χάος»

Θετικά σχόλια για την εμφάνιση της ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί ο ισπανικός Τύπος, παρά την ήττα της Ένωσης 3-2 στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους Μαδριλένους να παίρνουν τη νίκη χάρη σε γκολ στις καθυστερήσεις.

Τα ισπανικά Μέσα αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, η οποία βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, πριν καταφέρει να ολοκληρώσει την ανατροπή με πρωταγωνιστές τους Μπέλιγχαμ και Βαλβέρδε.

Η «Marca» κάνει λόγο για επανάληψη όσων συνέβησαν στο παιχνίδι με τη Ρόμα, καθώς η Ρεάλ χρειάστηκε ξανά να φτάσει στα τελευταία λεπτά για να εξασφαλίσει τη νίκη. Παράλληλα, επισημαίνει πως οι Μαδριλένοι υποτίμησαν την ΑΕΚ, η οποία μπήκε με μεγαλύτερη ένταση στο γήπεδο και κατάφερε να προηγηθεί δύο φορές.

Το πρωτοσέλιδο της Marca

«Η Ρεάλ φλέρταρε με την καταστροφή για μια ώρα απέναντι σε έναν αντίπαλο που θα έπρεπε να ελέγχει. Όπως και στη Ρώμη είχε υπερβολική αυτοπεποίθηση, υποτίμησε την ΑΕΚ και έφτασε μια ανάσα από το να αποτύχει να κερδίσει για πρώτη φορά στο φετινό Champions League. Πίστεψε ότι η ΑΕΚ έχει λίγα να προσφέρει και δεν έκρινε σωστά την κατάσταση. Η ελληνική ομάδα βγήκε στο χορτάρι με ένταση, πολύ περισσότερη από αυτή της Ρεάλ και πήρε το προβάδισμα δύο φορές», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εφημερίδα.

Από την πλευρά της, η «AS» χαρακτηρίζει την εξέλιξη του αγώνα ως μία ακόμη ανατροπή της Ρεάλ, με τον Βαλβέρδε να δίνει τη λύση στις καθυστερήσεις. Ωστόσο, τονίζει πως η εμφάνιση της ομάδας δεν ήταν πειστική και πως τα προβλήματα που παρουσίασε θα πρέπει να προβληματίσουν ενόψει της συνέχειας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην απόδοση του Βινίσιους.

Το πρωτοσέλιδο της As

Συγκεκριμένα, η ισπανική εφημερίδα γράφει: «Η Ρεάλ το έκανε ξανά. Με γκολ του Βαλβέρδε στις καθυστερήσεις εξασφάλισε μια νίκη στην Αθήνα. Όταν όμως η σαμπάνια στεγνώσει θα πρέπει να στοχαστεί γιατί παρότι η νίκη και το απόλυτο αξίζουν μια πρόποση ο κίνδυνος της υποτροπής παραμένει υψηλός».

Η «Mundo Deportivo» στέκεται επίσης στη μέτρια εικόνα της Ρεάλ σε αρκετά διαστήματα της αναμέτρησης, υπογραμμίζοντας πως, παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να φύγει νικήτρια από την Αθήνα. «Μια ακόμα ανατροπή για τη Ρεάλ για να κερδίσει στην Αθήνα. Δεν ήταν μια εξαιρετική εμφάνιση από τους Μπλάνκος. Στην πραγματικότητα ήταν κακοί σε πολλά διαστήματα αλλά πήρα τη νίκη», τονίζεται.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η καταλανική «Sport», η οποία αποδίδει στον Βαλβέρδε την καθοριστική συμβολή στην επικράτηση της Ρεάλ. Παράλληλα, χαρακτηρίζει την ΑΕΚ καλά διαβασμένη και επισημαίνει πως οι Ισπανοί πέρασαν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η «ABC» εστιάζει στο νικητήριο γκολ του Βαλβέρδε, κάνοντας λόγο για μία δύσκολη βραδιά για τη Ρεάλ, η οποία παρουσίασε αδυναμίες και αμυντικές ανασφάλειες.

Η «El Pais» αναφέρει πως η Ρεάλ δυσκολεύτηκε απέναντι σε μία μαχητική ΑΕΚ, επισημαίνοντας τη συμβολή του Κουρτουά, του Μπέλιγχαμ και του Βαλβέρδε στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Τέλος, η «El Mundo» επιλέγει να σταθεί στα καθοριστικά γκολ που διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα, σημειώνοντας πως η ΑΕΚ έβαλε δύσκολα στους Μαδριλένους και παρουσίασε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόσωπο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.