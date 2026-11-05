Ομπράντοβιτς: «Τρομερός επιθετικά ο Ναν – Σεζόν που τα πάντα μπορούν να συμβούν»

Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος «έσπασε» το αήττητο της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από ένα χρόνο. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το ματς, αλλά και για τον Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά:

«Τρομερό ματς. Το ότι κρίθηκε στην παράταση σημαίνει ότι και οι δύο ομάδες είχαν την δυνατότητα να κερδίσουν. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την σημαντική νίκη και στην Ρεάλ Μαδρίτης για τον τρόπο που έπαιξε».

Για το τι είπε στην ομάδα για να μπορέσει να πάρει τη νίκη μετά από δύο δύσκολες ήττες: «Δεν καταλαβαίνω γιατί λες δύο δύσκολες ήττες. Είναι μια σεζόν που τα πάντα μπορούν να συμβούν. Ήταν κακό ματς απέναντι στην Εφές και ένα τελείως διαφορετικό ματς το Σαββατοκύριακο. Μιλήσαμε για ένα πράγμα που δεν μας άρεσε από αυτά τα δύο ματς, τα λάθη. Απέναντι στον Άρη σκοράραμε 91 πόντους με 20 λάθη και 12 χαμένα τρίποντα. Αυτό δείχνει το επιθετικό ταβάνι που έχουμε, αλλά πρέπει να προσέχουμε τα λάθη. Μιλήσαμε στην ομάδα, είδαμε φιλμ, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παίζουμε με την Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ Μαδρίτης πάντα παίζει με υψηλό ρυθμό. Πρέπει να παίξουμε με fastbreaks και έχουμε ευκαιρίες που αυτό είναι εύκολο».

Για τον Ναν και τους 23 πόντους στην τέταρτη περίοδο: «Δεν έχει ξαναγίνει στην ζωή μου να έχω παίκτη που έχει περισσότερα ματς από προπονήσεις. Δεν είχε κανονική προετοιμασία. Πρώτο ματς με μισή προπόνηση. Δεν είναι εύκολο. Αγαπάει το μπάσκετ, δουλεύει σκληρά. Όλοι ξέρουν πόσο ταλαντούχος είναι. Είναι κάτι που περιμέναμε. Πρέπει να έχουμε υπομονή, όπως και με τον Σλούκα, με όλους που ήταν τραυματίες. Δεν είναι εύκολο. 2-3 μήνες εκτός και συνεχίζει να παίζει, να βρίσκει ρυθμό. Ήταν τρομερός επιθετικά».