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Μαρτίνεθ: «Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πάντα είναι άσχημα επειδή χάσαμε»

Όσα ανέφερε ο Πέδρο Μαρτίνεθ, αμέσως μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από τον Παναθηναϊκό AKTOR στη «Movistar Arena» για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Μαρτίνεθ: «Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πάντα είναι άσχημα επειδή χάσαμε»
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To αήττητο σερί έξι αγώνων της Ρεάλ Μαδρίτης στην EuroLeague έλαβε τέλος, καθώς ο τρομερός Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε της «Βασίλισσας» στην παράταση, επιστρέφοντας εμφατικά στις νίκες στη «Movistar Arena».

Ο προπονητής των Μαδριλένων, Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε στην κάμερα της EuroLeague TV μετά το τέλος του αγώνα και μεταξύ άλλων στάθηκε στα λάθη που έγιναν στην παράταση και οδήγησαν εν τέλει στην ήττα της ομάδας του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο τεχνικός της «Βασίλισσας»:

«Παίξαμε με καλή νοοτροπία. Χάσαμε στις λεπτομέρειες στην παράταση. Δώσαμε 2-3 εύκολα καλάθια. Δεν έπρεπε να στείλουμε τους Ναν και Φρανσίσκο στις βολές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πάντα είναι άσχημα επειδή χάσαμε. Θα σκεφτούμε το επόμενο παιχνίδι».

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