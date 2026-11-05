CHAMPIONS LEAGUE · Κόμο · Λανς Λανς - Κόμο 1-9: Τα Highlights από τη ματσάρα με τα... όργια Δουβίκα ONSPORTS TEAM 05 Νοεμβρίου 2026, 00:43 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την απίστευτη αναμέτρηση της Λανς με την Κόμο Αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet! Champions League UEFA Champions League highlights Δουβίκας Τάσος COMMENTS LATEST NEWS 01:24 ONSPORTS ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: PANATHINAIKOS AKTOR - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 01:22 EUROLEAGUE «Τώρα μιλήστε μου!»: Αποθέωση για τον Ναν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού (vid) 01:06 EUROLEAGUE Ομπράντοβιτς: «Τρομερός επιθετικά ο Ναν – Σεζόν που τα πάντα μπορούν να συμβούν» 00:57 CHAMPIONS LEAGUE Champions League: Όλα τα γκολ της βραδιάς με χατ-τρικ Δουβίκα και «τεμάχιο» Καρέτσα (vid) 00:56 EUROLEAGUE Παναθηναϊκός: Ασύλληπτο ρεκόρ από τον Ναν, πέτυχε 23 πόντους σε μία περίοδο 00:43 CHAMPIONS LEAGUE Λανς - Κόμο 1-9: Τα Highlights από τη ματσάρα με τα... όργια Δουβίκα 00:42 ΜΠΑΣΚΕΤ Χάποελ Ιερουσαλήμ - Άρης: Τα highlights από την πρώτη ήττα των «κιτρινόμαυρων» στο EuroCup (vid) 00:37 EUROLEAGUE Μαρτίνεθ: «Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πάντα είναι άσχημα επειδή χάσαμε» 00:37 EUROLEAGUE Λεσόρ: «Θέλουμε να εστιάσουμε στην άμυνα, αλλά έχουμε εξαιρετικό ταλέντο στην επίθεση» 00:35 CHAMPIONS LEAGUE Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά την 4η αγωνιστική - Πού βρίσκεται η ΑΕΚ 00:33 EUROLEAGUE Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός: Της «έσπασε» το αήττητο ένα χρόνο μετά! 00:30 EUROLEAGUE Ναν στο Match Mode: “Σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους μας, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι ο Βασιλιάς” ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ