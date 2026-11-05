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Παναθηναϊκός: Ασύλληπτο ρεκόρ από τον Ναν, πέτυχε 23 πόντους σε μία περίοδο

Ιστορική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κέντρικ Ναν απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σημείωσε 23 πόντους στην τέταρτη περίοδο, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στην ιστορία της EuroLeague σε ένα δεκάλεπτο.

Παναθηναϊκός: Ασύλληπτο ρεκόρ από τον Ναν, πέτυχε 23 πόντους σε μία περίοδο
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε 115-112 της Ρεάλ Μαδρίτης στην παράταση, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν. Ο σταρ του «τριφυλλιού» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, εκ των οποίων οι 23 σημειώθηκαν στην τέταρτη περίοδο!

Με αυτή την επίδοση, ο Αμερικανός έγραψε ιστορία στη διοργάνωση, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης που πετυχαίνει 23 πόντους σε ένα δεκάλεπτο της EuroLeague.

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