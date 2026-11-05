Παναθηναϊκός: Ασύλληπτο ρεκόρ από τον Ναν, πέτυχε 23 πόντους σε μία περίοδο

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε 115-112 της Ρεάλ Μαδρίτης στην παράταση, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν. Ο σταρ του «τριφυλλιού» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, εκ των οποίων οι 23 σημειώθηκαν στην τέταρτη περίοδο!

Με αυτή την επίδοση, ο Αμερικανός έγραψε ιστορία στη διοργάνωση, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης που πετυχαίνει 23 πόντους σε ένα δεκάλεπτο της EuroLeague.