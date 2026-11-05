Ναν στο Match Mode: “Σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους μας, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι ο Βασιλιάς”

Μαδρίτη, αποστολή

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της μεγάλης νίκης του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ σκοράροντας 33 πόντους και κάνοντας τη διαφορά.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ αμέσως μετά την λήξη του αγώνα μίλησε στον Ηλία Λαλιώτη και το Match Mode.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το πως έφτασε ο Παναθηναϊκός στην νίκη: "Έπρεπε να μείνουμε στο πλάνο μας. Να κάνουμε το παιχνίδι μας. Το κάναμε σωστά. Την κρίσιμη στιγμή παίξαμε πολύ καλή άμυνα. Αυτό κάναμε και πήραμε μια σπουδαία νίκη".

Για το πως ένιωθε ο ίδιος την ώρα του αγώνα: "Δεν ένιωσα κάτι σπέσιαλ. Πριν το ματς ένιωθα βαριά τα πόδια μου. Αλλά στο παιχνίδι μου βγήκε η δουλειά που κάνω και πήραμε την νίκη. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι".

Για τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα του ευρωπαϊκού μπάσκετ: "Ναι ο Παναθηναϊκός είναι ο Βασιλιάς του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τους σεβόμαστε όλους. Όλους τους αντιπάλους. Η Μαδρίτη είναι μια τεράστια ομάδα και είναι πολύ σπουδαίο που καταφέραμε να πάρουμε το διπλό".

Για τη χημεία που θέλει να έχει η ομάδα: "Ακόμα και μέσα από τις ήττες καταφέραμε να γίνουμε καλύτεροι. Έχουμε πολλάπαιχνίδια μαζί μας και θα προσπαθήσουμε να γίνουν καλύτεροι".