Βαθμολογία Europa League: Σπουδαίο «διπλό» της Φερεντσβάρος κόντρα στη Μίλαν, έκτος ο Ολυμπιακός
Δείτε τη βαθμολογία και τα αποτελέσματα του Europa League μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής.
Ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ να συνεχίζουν την ευρωπαϊκή τους πορεία, καταγράφοντας διαφορετικά αποτελέσματα.
Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα (0-0) με τη Ρεν στη Γαλλία, διατηρώντας το αήττητό του στη φετινή διοργάνωση. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στην 6η θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει 10 βαθμούς.
Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί της Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι, αποτέλεσμα που τον ανέβασε στους έξι βαθμούς και στη 16η θέση της βαθμολογίας.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:
Τετάρτη 04/11:
Ρεν - Ολυμπιακός 0-0
Πέμπτη 05/11:
Μίλαν – Φερεντσβάρος 0-2
Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λιόν 1-1
Σπάρτα Πράγας – Μπόρνμουθ 1-3
Άντερλεχτ – Σάλτσμπουργκ 2-0
Κρίσταλ Πάλας – Χόφενχαϊμ 1-1
Ναϊμέχεν – Ομόνοια 3-1
Λίλεστρομ – Βικτόρια Πλζεν 0-1
Λέφσκι Σόφιας – Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ 1-0
Λεβερκούζεν – Μαρσέιγ 0-1
Μπενφίκα – Λεχ Πόζναν 3-1
Άλκμααρ – Γιουβέντους 1-2
Σέλτικ – Μπεσίκτας 3-2
Στουρμ Γκρατς – Τσέλιε 2-3
Σάντερλαντ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 0-2
Θέλτα – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-2
Τορένσε – Αραράτ 3-2
Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ 0-2