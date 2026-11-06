Βαθμολογία Europa League: Σπουδαίο «διπλό» της Φερεντσβάρος κόντρα στη Μίλαν, έκτος ο Ολυμπιακός

Ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ να συνεχίζουν την ευρωπαϊκή τους πορεία, καταγράφοντας διαφορετικά αποτελέσματα.

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα (0-0) με τη Ρεν στη Γαλλία, διατηρώντας το αήττητό του στη φετινή διοργάνωση. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στην 6η θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει 10 βαθμούς.

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί της Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι, αποτέλεσμα που τον ανέβασε στους έξι βαθμούς και στη 16η θέση της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 04/11:

Ρεν - Ολυμπιακός 0-0

Πέμπτη 05/11:

Μίλαν – Φερεντσβάρος 0-2

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λιόν 1-1

Σπάρτα Πράγας – Μπόρνμουθ 1-3

Άντερλεχτ – Σάλτσμπουργκ 2-0

Κρίσταλ Πάλας – Χόφενχαϊμ 1-1

Ναϊμέχεν – Ομόνοια 3-1

Λίλεστρομ – Βικτόρια Πλζεν 0-1

Λέφσκι Σόφιας – Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ 1-0

Λεβερκούζεν – Μαρσέιγ 0-1

Μπενφίκα – Λεχ Πόζναν 3-1

Άλκμααρ – Γιουβέντους 1-2

Σέλτικ – Μπεσίκτας 3-2

Στουρμ Γκρατς – Τσέλιε 2-3

Σάντερλαντ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 0-2

Θέλτα – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-2

Τορένσε – Αραράτ 3-2

Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ 0-2

Η βαθμολογία: