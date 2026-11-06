Καλάμπρια: «Είμαι πολύ χαρούμενος για το γκολ που πέτυχα, θέλω να είμαστε μέσα στην πρώτη οκτάδα»

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της νίκης του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ, καθώς με το δικό του τέρμα άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση των «πράσινων». Ο Ιταλός αμυντικός εξέφρασε τη χαρά του για το γκολ που πέτυχε.

Οι δηλώσεις του Καλάμπρια:

«Όταν μπορώ αυτό κάνω και μου αρέσει, όταν βρίσκω χώρο να προωθούμε. Απόψε είχα και χώρο και ευκαιρίες γι’ αυτό μπόρεσα να σκοράρω. Είμαι πολύ χαρούμενος και για το γκολ που πέτυχα και για τη νίκη της ομάδας μου.

Ήταν δύσκολο παιχνίδι γιατί ο αντίπαλος ήταν καλός, μια επιθετική ομάδα. Εμείς αντισταθήκαμε, σκοράραμε, το επίπεδο στο Conference League δεν είναι χαμηλό, είναι ομάδες επιπέδου, δεν μπορεί να νικάς συνέχεια με 5-0».

Στην ερώτηση τι πιστεύει για τη συνέχεια, είπε:

«Θέλω να είμαστε μέσα στην πρώτη οκτάδα...».