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Η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League

Δείτε τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού στην League Phase του Conference League, μετά τη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το 3/3 των «πρασίνων» στη διοργάνωση.

Η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League
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Το απόλυτο νικών στο Conference League έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς το «τριφύλλι» επικράτησε με 2-1 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ κι έκανε το 3/3 στη φετινή League Phase.

Οι «πράσινοι» έφτασαν ήδη τους 9 βαθμούς και έχουν κάνει αποφασιστικό βήμα για την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης μέσω της πρώτης οκτάδας, γλυτώνοντας τον ενδιάμεσο γύρο.

Την επόμενη αγωνιστική, το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ θα ταξιδέψει στη Σκανδιναβία, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Νόρτζελαντ στη Δανία.

Η επόμενη αγωνιστική: Νόρτζελαντ - Παναθηναϊκός (26/11, 22:00)

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