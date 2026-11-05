Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1: Τρία στα τρία με περιττό άγχος

Ο Παναθηναϊκός μπορούσε πολύ πιο εύκολα, αλλά και πάλι με το 2-1 πήρε τους τρεις βαθμούς. Φτάνοντας στις τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη League Phase του Conference League, με νεότερο... θύμα την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Οι «πράσινοι» ουσιαστικά ήταν σα να παίζουν με τον τερματοφύλακα Λαπούχοφ στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς. Τον νίκησαν δύο φορές με Καλάμπρια και Ταμπόρδα, χάνοντας πολλές ευκαιρίες για να διευρύνουν το σκορ.

Οι Βούλγαροι ήταν διαβασμένοι και με εντάσεις στο παιχνίδι τους. Ποιοτικά κατώτεροι του Παναθηναϊκού, κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο τέλος του πρώτου μέρους και να βάλουν άγχος στο «τριφύλλι». Όμως η είσοδος του Τετέι και η δημιουργία του, έφερε το γκολ νίκης.

Έτσι ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στους 9 βαθμούς και ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον, το οποίο περιλαμβάνει τρία δύσκολα ματς. Εκτός με την Νόρτζελαντ και την Φράιμπουργκ και εντός με την Μπράιτον.

Έχασε τα άχαστα και ισοφαρίστηκε

Το παιχνίδι άρχισε με τους φιλοξενούμενους να έχουν την πρώτη καλή στιγμή στο 7’. Ο Γιορντάνοφ ντρίπλαρε τον Καλάμπρια και από πλεονεκτική θέση εντός περιοχής σούταρε, με τον Πένια να βγάζει σε κόρνερ.

Οι «πράσινοι» στο 12’ έφτασαν κοντά στο γκολ, με τον Αντίνο να φεύγει από τον αντίπαλό του στα αριστερά και να μπαίνει στην περιοχή, όμως από πολύ πλάγια θέση δεν γινόταν να νικήσει τον Λαπούχοφ, έπρεπε να γυρίσει την μπάλα. Τελικά η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ.

Ο Αργεντινός στο 21’ έκανε γύρισμα από αριστερά, ο Λιβάι Γκαρσία σούταρε με τη μία χωρίς να βρει στόχο. Επτά λεπτά μετά ο Ραστόντερ έβγαλε τον Λιβάι Γκαρσία στο ένας με έναν με τον Αλμέιδα, πέρασε τον αντίπαλό του αλλά ο Λαπούχοφ σταμάτησε το πλασέ του.

Στο μισάωρο ήρθε η μεγάλη φάση με τον Ραστόντερ να ανοίγει στον Καλάμπρια που μπήκε μόνος στην περιοχή απέναντι στον Λαπούχοφ, με τον τερματοφύλακα της ΤΣΣΚΑ να βγαίνει και πάλι νικητής.

Το ρεσιτάλ του πορτιέρε των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε στο 38’. Ο Ταμπόρδα με ωραία κάθετη έβγαλε τετ α τετ τον Ραστόντερ, αυτός δοκίμασε να «σκάψει», με τον Λευκορώσο να αποκρούσει.

Τελικά ο τερματοφύλακας της ΤΣΣΚΑ Σόφιας νικήθηκε στο 41’. Ο Λιβάι Γκαρσία βρήκε τον Ταμπόρδα εντός περιοχής, ο Αργεντινός με τακουνάκι γύρισε στον Καλάμπρια και ο Ιταλός σούταρε στα δίχτυα για το 1-0!

Όμως η χαρά για το «τριφύλλι» δεν κράτησε. Ένα λεπτό πριν τα 45’, από κόρνερ ο Αλμέιδα ξεχάστηκε και με πλασέ πάνω στην κίνηση νίκησε τον Πένια για το 1-1.

Δημιουργία Τετέι και η λύση απ’ τον Ταμπόρδα

Το δεύτερο μέρος άρχισε ακριβώς όπως κύλησε και το πρώτο. Με τον Λαπούχοφ να μην μπορεί να νικηθεί, στις προσπάθειες των Λιβάι Γκαρσία, Ραστόντερ και Κάνγκουα.

Η ΤΣΣΚΑ κατάφερε να βρει τρόπο να κρατήσει μακριά τον Παναθηναϊκό, με τον Εμπόνγκ στο 64’ να απειλεί όταν με προβολή απ’ τη μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα άουτ. Τέσσερα λεπτά μετά, από γύρισμα του Εμπόνγκ ο Γοδόι πλάσαρε άουτ.

Ο Παναθηναϊκός στο 68’ κατάφερε να προηγηθεί για δεύτερη φορά. Ο Κυριακόπουλος βρήκε κάθετα στην περιοχή τον Τετέι, αυτός γύρισε στον Ταμπόρδα, ο οποίος έκανε επαφή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1!

Ο Λαπούχοφ απέκρουσε ωραία το σουτ του Κυριακόπουλου στο 74’. Στα λεπτά που ακολούθησαν ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο του ρυθμού και κράτησε με ευκολία τους φιλοξενούμενους μακριά απ’ την περιοχή του. Για να έρθει το τελικό 2-1.

Διαιτητής: Μοχάμεντ Αλ Χακίμ (Σουηδία)

Κίτρινες: 45’ Φαν Ντρόνγκελεν, 54’ Λούζα, 77’ Καμαρά, 81’ Αντίνο -

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Λούζα (64’ Καμαρά), Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο (85’ Γιάγκουσιτς), Γκαρσία (76΄Ντέσερς), Ραστόντερ (64’ Τεττέη).

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Μάρκους Γκίσντολ): Λαπούχοφ, Πάστορ (55’ Ουόρου), Ιβάνοφ, Γκμπαμίν, Αλμέιδα, Μαρτίνο, Πίττας (46΄ Εμπόνγκ), Σολέ (46΄ Ζορντάο), Σένσι (70’ Μπραχίμι), Γιορντάνοφ, Γοδόι.