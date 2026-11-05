Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ 0-2: Με Φούντα και Πούγγουρα υπέταξε τους Ισραηλινούς

Ο ΟΦΗ συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη League Phase του Europa League, καθώς πέρασε νικηφόρα από το Βουκουρέστι, επικρατώντας με 2-0 της Χάποελ Μπερ Σεβά και πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη του στη διοργάνωση. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έφτασε τους έξι βαθμούς, στέλνοντας ένα ακόμη ηχηρό μήνυμα στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Οι Κρητικοί μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση, δείχνοντας από τα πρώτα λεπτά διάθεση να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να περιορίσουν την επιθετική δραστηριότητα των Ισραηλινών. Ο Νους κέρδισε μέτρα για την ομάδα του, ενώ ο Ταξιάρχης Φούντας ήταν ιδιαίτερα απειλητικός, φτάνοντας κοντά στο γκολ στο 26ο λεπτό, όταν το δυνατό σουτ του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Παρά τα ορισμένα λάθη στη μεσαία γραμμή, ο ΟΦΗ διατήρησε τον έλεγχο και βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο καλύτερο δυνατό σημείο. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Αθανασίου και αναστάτωση στην περιοχή της Χάποελ, ο Πούγγουρας με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για την ομάδα του Χρήστου Κόντη. Η Χάποελ προσπάθησε να πιέσει ψηλότερα, αφήνοντας χώρους στην άμυνά της, τους οποίους εκμεταλλεύτηκαν οι Κρητικοί. Ο Νους κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή, ο Αθανασίου έστρωσε την μπάλα στον Φούντα και εκείνος με ένα εκπληκτικό φαλτσαριστό σουτ διαμόρφωσε το 0-2, πετυχαίνοντας ένα από τα ομορφότερα γκολ της βραδιάς.

Στη συνέχεια, οι Ισραηλινοί προσπάθησαν να αντιδράσουν και να επιστρέψουν στο παιχνίδι, πιέζοντας κυρίως από τη δεξιά πλευρά της άμυνας του ΟΦΗ. Ωστόσο, οι Κρητικοί παρέμειναν συγκεντρωμένοι, με τον Χρήστο Κόντη να προχωρά στις απαραίτητες αλλαγές, ενισχύοντας τη μεσαία γραμμή με την είσοδο του Καραχάλιου.

Το μοναδικό αρνητικό για τον ΟΦΗ ήταν ο τραυματισμός του Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 64'. Πλέον, ο ΟΦΗ στρέφει την προσοχή του στην επόμενη αναμέτρηση, όπου θα υποδεχθεί την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο.

Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ 0-2

Γκολ: 46’ Πούγγουρας, 55’ Φούντας.

Κίτρινες: 23’ Αθανασίου, 83' Κάνααν.

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ραν Κοζούχ): Μαρτσιάνο, Μιζράχι, Ντιόπ, Ναχμιας, Μπαλτάσα (76’ Αμαντόρ), Φόρσον (68’ Κανάαν), Γεχοσούμπα, Αχμαντ, Άμπου (62’ Ζλατάνοβιτς), Ουγγαρίτζα (62’ Γκανάχ), Μαλέντε (76’ Ιστ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αθανασίου, Μπουχαλάκης (90' Κανελλόπουλος), Ανδρούτσος (90΄Γκονζάλες), Φούντας (64’ Αϊτόρ), Νους (90' Θεοδοσουλάκης), Κόντρο (80’ Καραχάλιος).