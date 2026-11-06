Νίστρουπ: «Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια - Θέλουμε να μπούμε στην οκτάδα»

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε ακάθεκτος το ευρωπαϊκό του ταξίδι, καθώς οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-1 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ και έκαναν το 3/3 στην League Phase του Conference League.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανέφερε πως δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο, τονίζοντας πως το τρίποντο ήταν το πιο σημαντικό παρότι η ομάδα του δεν ήταν αποτελεσματική.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Δανού τεχνικού:

Για τις δυσκολίες της αναμέτρησης:

«Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, το είχαμε πει. Είμαστε καλύτεροι από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και θα κερδίζαμε οκτώ φορές αν παίζαμε δέκα. Είναι δυνατοί αντίπαλοι, ήταν ένα χαοτικό πρώτο μέρος, το δεύτερο όμως το ελέγξαμε και το πήγαμε στα δικά μας μέτρα. Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί, αλλά έχει σημασία να κερδίζεις και να προχωράς».

Για τη συνέχεια και το παιχνίδι με τη Νόρτζελαντ:

«Καταφέραμε σήμερα να εξασφαλίσουμε την 24άδα. Θέλουμε να μπούμε στην οκτάδα. Έχουμε ένα δύσκολο ματς απέναντι στη Νόρτζελαντ, η οποία αγωνίζεται σε πλαστικό χλοοτάπητα. Το ξέρω πολύ καλά από την Κοπεγχάγη. Σκοπός είναι να βελτιώνεσαι από λεπτό σε λεπτό, για να κατακτάς τους στόχους σου».