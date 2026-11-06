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Conference League: Στη δεύτερη θέση ο Παναθηναϊκός μετά το 3/3 - Πέρασε από τη Μαδρίτη η Μπράιτον

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς και την βαθμολογία στην League Phase του Conference League.

Conference League: Στη δεύτερη θέση ο Παναθηναϊκός μετά το 3/3 - Πέρασε από τη Μαδρίτη η Μπράιτον
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Ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική του Conference League, με αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

O Παναθηναϊκός έκανε το 3/3, επικρατώντας με 2-1 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ και πλέον φιγουράρει στη δεύτερη θέση, ισοβαθμώντας με Μονακό, Λουγκάνο και Τβέντε.

Η Νόρτζελαντ, που θα αντιμετωπίσει τους «πράσινους» στη συνέχεια της διοργάνωσης, ηττήθηκε με 2-0 από τη Μονακό στη Γαλλία, ενώ η Πάφος δεν τα κατάφερε στην Ολλανδία, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από την Τβέντε.

Αντίθετα, η Μπράιτον πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Χετάφε με 1-0. Ο Μπάμπης Κωστούλας δεν πήρε χρόνο συμμετοχής, ενώ ο Κοστίνια βρέθηκε στο αρχικό σχήμα και μοίρασε την ασίστ για το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης από τον Γιαλκουγιέ.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Φράιμπουργκ επικράτησε με 1-0 της Τραμπζονσπόρ, υποχρεώνοντας την ομάδα του Σαλάχστην πρώτη της ήττα στη φετινή διοργάνωση. Ο Άγιαξ συνέτριψε με 6-1 τη Μίντιλαντ στη Δανία, ενώ Αταλάντα και Καϊράτ Αλμάτι αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο Μπέργκαμο.

Τέλος, ο Ερυθρός Αστέρας πανηγύρισε σημαντική νίκη με ανατροπή απέναντι στην Ίντερ Εσκάλντες, παρότι βρέθηκε με 10 παίκτες από το πρώτο ημίχρονο.

Tα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

Άαρχους (Δανία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-0

Αταλάντα (Ιταλία) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 1-1

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα) 2-1

Κουόπιο (Φινλανδία) - Γάνδη (Βέλγιο) 0-0

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 1-0

Μίντιλαντ (Δανία) - Άγιαξ (Ολλανδία) 1-6

Μιάλμπι (Σουηδία) - Μπόρατς (Βοσνία και Ερζεγοβίνη) 2-0

Τουν (Ελβετία) - Χαρτς (Σκωτία) 3-1

Τραμπζονσπόρ (Τουρκία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία) 0-1

Κοπεγχάγη (Δανία) - Ιμπέρια 1999 Τιφλίδας (Γεωργία) 2-1

Χετάφε (Ισπανία) - Μπράιτον (Αγγλία) 0-1

Λουγκάνο (Ελβετία) - Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) 3-0

Μονακό (Μονακό) - Νόρντζελαντ (Δανία) 2-0

Παναθηναϊκός (Ελλάδα) - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 2-1

Ρίγα (Λετονία) - Γιάμπλονετς (Τσεχία) 1-1

Σιντ Τρούιντεν (Βέλγιο) - Μπραν (Νορβηγία) 1-1

Τβέντε (Ολλανδία) - Πάφος (Κύπρος) 3-1

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) - Εγκνάτια (Αλβανία) 2-0

Η βαθμολογία

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