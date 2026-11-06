· ΟΦΗ

Κόντης: «Ένα τεράστιο αποτέλεσμα, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε»

Ο Χρήστος Κόντης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη νίκη του ΟΦΗ επί της Χάποελ Μπερ Σεβά, συγχαίροντας τους ποδοσφαιριστές του για την προσπάθειά τους.

Κόντης: «Ένα τεράστιο αποτέλεσμα, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΟΦΗ ανέβηκε στη 16η θέση της League Phase του Europa League, μετά τη σπουδαία νίκη με 2-0 επί της Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι. Ο Χρήστος Κόντης στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών του, στην τακτική προσέγγιση της αναμέτρησης, αλλά και στις ευκαιρίες που δημιούργησε ο ΟΦΗ για να πετύχει περισσότερα τέρματα.

Οι δηλώσεις του Κόντη:

«Ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά, κάναμε περήφανο τον κόσμο μας που ήρθε μέχρι εδώ. Ένα τεράστιο αποτέλεσμα, μία μεγάλη νίκη. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Έπρεπε να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, να είμαστε μέσα στο πλάνο μας, ξέραμε πώς να τους αντιμετωπίσουμε.

Είχαμε πολύ καλές προϋποθέσεις και νομίζω ότι μπορούσαμε να βάλουμε πολλά περισσότερα γκολ εάν ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι στην τελική πάσα».

COMMENTS
LATEST NEWS
00:46 EUROPA LEAGUE

Κόντης: «Ένα τεράστιο αποτέλεσμα, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε»

00:44 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Τα highlights από το 3/3 του «τριφυλλιού» στο Conference League

00:35 CONFERENCE LEAGUE

Καλάμπρια: «Είμαι πολύ χαρούμενος για το γκολ που πέτυχα, θέλω να είμαστε μέσα στην πρώτη οκτάδα»

00:34 CONFERENCE LEAGUE

Νίστρουπ: «Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια - Θέλουμε να μπούμε στην οκτάδα»

00:25 EUROPA LEAGUE

Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ: Τα highlights από το μεγάλο διπλό του «Ομίλου» στο Βουκουρέστι (vid)

00:21 CONFERENCE LEAGUE

Ταμπόρδα: «Μια νίκη που την αξίζαμε»

00:17 EUROPA LEAGUE

Βαθμολογία Europa League: Σπουδαίο «διπλό» της Φερεντσβάρος κόντρα στη Μίλαν, έκτος ο Ολυμπιακός

00:10 CONFERENCE LEAGUE

Conference League: Στη δεύτερη θέση ο Παναθηναϊκός μετά το 3/3 - Πέρασε από τη Μαδρίτη η Μπράιτον

23:57 EUROPA LEAGUE

Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ 0-2: Με Φούντα και Πούγγουρα υπέταξε τους Ισραηλινούς

23:56 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1: Τρία στα τρία με περιττό άγχος

23:55 CONFERENCE LEAGUE

Η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League

23:47 EUROPA LEAGUE

Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ: Άπιαστη βολίδα του Φούντα και 2-0 οι Κρητικοί (Video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας