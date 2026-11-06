Κόντης: «Ένα τεράστιο αποτέλεσμα, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε»

Ο ΟΦΗ ανέβηκε στη 16η θέση της League Phase του Europa League, μετά τη σπουδαία νίκη με 2-0 επί της Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι. Ο Χρήστος Κόντης στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών του, στην τακτική προσέγγιση της αναμέτρησης, αλλά και στις ευκαιρίες που δημιούργησε ο ΟΦΗ για να πετύχει περισσότερα τέρματα.

Οι δηλώσεις του Κόντη:

«Ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά, κάναμε περήφανο τον κόσμο μας που ήρθε μέχρι εδώ. Ένα τεράστιο αποτέλεσμα, μία μεγάλη νίκη. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Έπρεπε να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, να είμαστε μέσα στο πλάνο μας, ξέραμε πώς να τους αντιμετωπίσουμε.

Είχαμε πολύ καλές προϋποθέσεις και νομίζω ότι μπορούσαμε να βάλουμε πολλά περισσότερα γκολ εάν ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι στην τελική πάσα».