Ταμπόρδα: «Μια νίκη που την αξίζαμε»

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε λόγω της αστοχίας του κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αλλά τέλος καλό όλα καλά. Ο Βισέντε Ταμπόρδα πέτυχε το γκολ νίκης και μίλησε για τη σημασία του αποτελέσματος:

«Αισθάνομαι πολύ καλά, ήταν ένας δύσκολος αγώνας, έντονο παιχνίδι, ξέραμε ότι είναι καλός αντίπαλος. Αυτό που κρατάω είναι η νίκη και οι βαθμοί στο εντός έδρας παιχνίδι.

Ο αντίπαλος ήξερε πάρα πολύ καλά τι να κάνει όταν κρατούσε τη μπάλα, εμείς από την πλευρά μας δώσαμε τη μάχη μας και κερδίσαμε, ήταν μία νίκη που την αξίζαμε».