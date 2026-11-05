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Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός: Της «έσπασε» το αήττητο ένα χρόνο μετά!

Στις 13 Νοεμβρίου 2025 είχε ηττηθεί τελευταία φορά στην έδρα της για την EuroLeague η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν αυτός που της τερμάτισε το σερί!

Ηλίας Λαλιώτης

Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός: Της «έσπασε» το αήττητο ένα χρόνο μετά!
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Την… έκαψε στο 20ο! Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν για 19 αγώνες αήττητη στην έδρα της για την EuroLeague. Σχεδόν ένα χρόνο είχαν να χάσουν οι Ισπανοί στο «σπίτι» τους. Και η μοίρα το έφερε έτσι που «λύγισαν» ξανά από Παναθηναϊκά χέρια!

Στις 13 Νοεμβρίου 2025 (87-77) οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει στη «Movistar Arena». Από τότε οι Μαδριλένοι είχαν μόνο νίκες στο «σπίτι» τους. Στην κανονική περίοδο της περασμένης σεζόν, στα δύο ματς των playoffs, αλλά και στα μέχρι τώρα παιχνίδια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός έγινε η ομάδα που τους «έσπασε» αυτό το σερί. Είναι χαρακτηριστικό πως φέτος η Ρεάλ είχε νίκες μόνο με διψήφιες διαφορές στην έδρα της. Οι «πράσινοι» τους σταμάτησαν και νίκησαν δίκαια στη Μαδρίτη.

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