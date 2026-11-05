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«Τώρα μιλήστε μου!»: Αποθέωση για τον Ναν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού (vid)

Ο Κέντρικ Ναν γνώρισε την αποθέωση από τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού AKTOR μετά τον θρίαμβο επί της Ρεάλ Μαδρίτης στη «Movistar Arena».

 

Αποστολή στη Μαδρίτη

Ηλίας Λαλιώτης

«Τώρα μιλήστε μου!»: Αποθέωση για τον Ναν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού (vid)
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR έφυγε νικητής από τη Μαδρίτη, επικρατώντας με δραματικό τρόπο στην παράταση της Ρεάλ στη «Movistar Arena» για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Απόλυτος πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση ήταν ο Κέντρικ Ναν, με τον MVP του «τριφυλλιού» να σταματάει στους 33 πόντους σε 24' λεπτά συμμετοχής και να οδηγεί την ομάδα του στο ροζ φύλλο αγώνα.

Ο Αμερικάνος σούπερ-σκόρερ γνώρισε την απόλυτη αποθέωση στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα, με όλους τους συμπαίκτες να του δίνουν τα εύσημα για τη μεγάλη εμφάνιση που πραγματοποίησε.

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