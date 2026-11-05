«Τώρα μιλήστε μου!»: Αποθέωση για τον Ναν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έφυγε νικητής από τη Μαδρίτη, επικρατώντας με δραματικό τρόπο στην παράταση της Ρεάλ στη «Movistar Arena» για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Απόλυτος πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση ήταν ο Κέντρικ Ναν, με τον MVP του «τριφυλλιού» να σταματάει στους 33 πόντους σε 24' λεπτά συμμετοχής και να οδηγεί την ομάδα του στο ροζ φύλλο αγώνα.

Ο Αμερικάνος σούπερ-σκόρερ γνώρισε την απόλυτη αποθέωση στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα, με όλους τους συμπαίκτες να του δίνουν τα εύσημα για τη μεγάλη εμφάνιση που πραγματοποίησε.