Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά την 4η αγωνιστική - Πού βρίσκεται η ΑΕΚ

Ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τα αποτελέσματα της Τετάρτης (04/11) να φέρνουν νέα δεδομένα στη βαθμολογία της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς γνώρισε την ήττα με 3-2 στην Allwyn Arena, με το γκολ του Βαλβέρδε στις καθυστερήσεις να της στερεί την ευκαιρία να πάρει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας.

Μετά από τέσσερις αγωνιστικές, η Ένωση βρίσκεται στην 30ή θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει τρεις βαθμούς, και παραμένει εκτός της πρώτης 24άδας που οδηγεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Παρά την ήττα από τους Μαδριλένους, οι «κιτρινόμαυροι» εξακολουθούν να έχουν μαθηματικές ελπίδες για την πρόκριση, με τις υπόλοιπες αγωνιστικές να αποκτούν πλέον ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής του Champions League:

Τρίτη 3 Νοεμβρίου

Σαχτάρ - Σπόρτινγκ 0-1

Γαλατάσαραϊ - Στουτγκάρδη 2-0

Μπαρτσελόνα - Άστον Βίλα 3-0

Ατλέτικο - Μπάγερν 0-2

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ρόμα 3-2

Φέγενορντ - Ίντερ 0-3

Μπόντο Γκλιμτ - Λιλ 0-0

Βιγιαρεάλ - Παρί Σεν Ζερμέν 0-6

ΛΑΣΚ - Σλόβαν Μπρατισλάβας 4-0

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

Φενέρμπαχτσε - Λίβερπουλ 3-2

ΑΕΚ - Ρεάλ 2-3

Ντόρτμουντ - Μπέτις 2-1

Πόρτο - Νάπολι 4-1

Αϊντχόφεν - Μπριζ 1-2

Λειψία - Μάντσεστερ Σίτι 2-3

Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ 1-2

Λανς - Κόμο 1-9

Βίκινγκ - Σαμπάχ 4-1

Η βαθμολογία του Champions League