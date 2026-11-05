Λεσόρ: «Θέλουμε να εστιάσουμε στην άμυνα, αλλά έχουμε εξαιρετικό ταλέντο στην επίθεση»

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ματίας Λεσόρ στάθηκε στην ποιότητα και την ένταση του αγώνα, ενώ ξεκαθάρισε πως το «τριφύλλι» διαθέτει πολλές επιθετικές λύσεις, παρά τη σημασία που δίνει στην αμυντική του λειτουργία.

Οι δηλώσεις του Λεσόρ:

«Απλώς θέλαμε την νίκη. Ήταν μεγάλο βράδυ για το μπάσκετ. Μ' αρέσουν τέτοια παιχνίδια, και το ευχαριστηθήκαμε. Θέλουμε να εστιάσουμε στην άμυνα, αλλά έχουμε εξαιρετικό ταλέντο στην επίθεση. Πολύ μεγάλη νίκη! Πρέπει να το ευχαριστηθούμε απόψε αλλά και να κοιτάξουμε το επόμενο ματς. Δεν είμαι και τόσο κουρασμένος, εξουθενωμένος, αυτή είναι η δουλειά μας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τέτοια παιχνίδια, και να έχουμε παραπάνω ενέργεια».