Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena μετά την ήττα της ΑΕΚ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αγκαλιάζοντας τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης και συνομιλώντας με τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Η ΑΕΚ έφτασε πολύ κοντά σε μια σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο ηττήθηκε με 3-2 στην Allwyn Arena, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η Ένωση πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, πήρε δύο φορές το προβάδισμα, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα, με τον Βαλβέρδε να διαμορφώνει το τελικό σκορ με ένα εντυπωσιακό σουτ στα τελευταία λεπτά.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και πλησίασε τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ο ισχυρός άνδρας των «κιτρινόμαυρων» αγκάλιασε τους παίκτες, θέλοντας να τους στηρίξει και να τους παρηγορήσει μετά την πικρή εξέλιξη της αναμέτρησης.

Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει για λίγο και με τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Ζοζέ Μουρίνιο.