EuroLeague: Δοκιμασία κόντρα στην Μπασκόνια για Φενέρ - Το πρόγραμμα

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται την Πέμπτη (05/11) η 10η αγωνιστική της EuroLeague, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σημαντικά παιχνίδια για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας.

Αναντολού Εφές – Παρί (19:15)

Η αγωνιστική αρχίζει στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Αναντολού Εφές υποδέχεται την Παρί. Οι Τούρκοι έχουν ρεκόρ 4-5 και θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους, ενώ οι Γάλλοι, με απολογισμό 3-6, αναζητούν μία σημαντική νίκη για να ανέβουν βαθμολογικά.

Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια (20:00)

Η Φενέρμπαχτσε φιλοξενεί την Μπασκόνια, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να παραμείνει κοντά στην κορυφή. Οι πρωταθλητές Ευρώπης βρίσκονται στο 6-3, την ώρα που οι Βάσκοι έχουν μόλις μία νίκη σε εννέα αγωνιστικές και χρειάζονται άμεσα θετικά αποτελέσματα.

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα (20:45)

Στη Σόφια, η Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα, σε ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια της βραδιάς. Οι δύο ομάδες έχουν κοινό ρεκόρ 6-3 και θέλουν τη νίκη για να διατηρηθούν στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας.

Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου (21:00)

Βιλερμπάν και Μπάγερν αναζητούν βαθμολογική ανάσα, καθώς αμφότερες έχουν ξεκινήσει τη σεζόν με δύο νίκες και επτά ήττες. Η αναμέτρηση στη Γαλλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις δύο ομάδες, που θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους.

Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια (21:30)

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στο Μιλάνο, με την Αρμάνι να υποδέχεται τη Βαλένθια. Οι Ιταλοί έχουν μόλις μία νίκη σε εννέα αγώνες και αναζητούν αντίδραση, ενώ οι Ισπανοί, με ρεκόρ 6-3, θέλουν να συνεχίσουν την καλή τους πορεία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

19.15: Αναντολού Εφές – Παρί, Novasports 5

20.00: Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια, Novasports 6

20.00: Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα, Novasports 4

21.00: Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου, Novasports Start

21.30: Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια, Novasports Prime