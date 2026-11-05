EuroLeague: Δοκιμασία κόντρα στην Μπασκόνια για Φενέρ - Το πρόγραμμα
Εφές, Φενέρμπαχτσε, Χάποελ Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα στη μάχη της EuroLeague – Όλα τα παιχνίδια της ημέρας και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις.
Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται την Πέμπτη (05/11) η 10η αγωνιστική της EuroLeague, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σημαντικά παιχνίδια για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας.
Αναντολού Εφές – Παρί (19:15)
Η αγωνιστική αρχίζει στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Αναντολού Εφές υποδέχεται την Παρί. Οι Τούρκοι έχουν ρεκόρ 4-5 και θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους, ενώ οι Γάλλοι, με απολογισμό 3-6, αναζητούν μία σημαντική νίκη για να ανέβουν βαθμολογικά.
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια (20:00)
Η Φενέρμπαχτσε φιλοξενεί την Μπασκόνια, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να παραμείνει κοντά στην κορυφή. Οι πρωταθλητές Ευρώπης βρίσκονται στο 6-3, την ώρα που οι Βάσκοι έχουν μόλις μία νίκη σε εννέα αγωνιστικές και χρειάζονται άμεσα θετικά αποτελέσματα.
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα (20:45)
Στη Σόφια, η Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα, σε ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια της βραδιάς. Οι δύο ομάδες έχουν κοινό ρεκόρ 6-3 και θέλουν τη νίκη για να διατηρηθούν στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας.
Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου (21:00)
Βιλερμπάν και Μπάγερν αναζητούν βαθμολογική ανάσα, καθώς αμφότερες έχουν ξεκινήσει τη σεζόν με δύο νίκες και επτά ήττες. Η αναμέτρηση στη Γαλλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις δύο ομάδες, που θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους.
Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια (21:30)
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στο Μιλάνο, με την Αρμάνι να υποδέχεται τη Βαλένθια. Οι Ιταλοί έχουν μόλις μία νίκη σε εννέα αγώνες και αναζητούν αντίδραση, ενώ οι Ισπανοί, με ρεκόρ 6-3, θέλουν να συνεχίσουν την καλή τους πορεία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:
19.15: Αναντολού Εφές – Παρί, Novasports 5
20.00: Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια, Novasports 6
20.00: Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα, Novasports 4
21.00: Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου, Novasports Start
21.30: Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια, Novasports Prime