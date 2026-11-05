Μια βραδιά από εκείνες που σου αλλάζουν τη ζωή!

Υπάρχουν βραδιές που το αποτέλεσμα δεν λέει όλη την αλήθεια και το ιστορικό ραντεβού της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν μία από αυτές. Η «Ένωση» έφτασε μια… ανάσα από μια σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά, προηγήθηκε δύο φορές, πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά στο τέλος έμεινε με την πίκρα σε έναν αγώνα που κρίθηκε στις καθυστερήσεις και θα μπορούσε ακόμα και να το είχε πάρει.

Παρ’ όλα αυτά, μέσα σε αυτή την απογοήτευση, πέρα από την περηφάνια για την εικόνα της ομάδας, υπάρχουν πράγματα που θα πρέπει να κρατήσουν οι «κιτρινόμαυροι» από την αναμέτρηση. Άλλωστε, το γεγονός ότι ένας από τους πιο ιδιότροπους, αλλά συνάμα κι εμβληματικούς προπονητές, όπως ο Ζοσέ Μουρίνιο, σε αποθεώνει, λέει πολλά από μόνο του.

Η ΑΕΚ «θυμήθηκε» πόσο καλή ομάδα είναι από την περασμένη σεζόν και το έπραξε απέναντι στη «βασίλισσα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Κόντρα σε ένα σύνολο γεμάτο προσωπικότητες και ποιότητα, έβγαλε ένταση, χαρακτήρα, πίστη και κυρίως την εικόνα ενός συνόλου που δεν αισθάνεται κατώτερο από ένα μεγαθήριο του αθλητισμού. Δεν παρασύρθηκε από το όνομα της Ρεάλ, όπως είπε κι ο Νίκολιτς, δεν έπαιξε για τις εντυπώσεις αλλά μπήκε για να διεκδικήσει το παιχνίδι και το έπραξε μέχρι το τέλος!

Αυτή η υπενθύμιση ήρθε σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή. Οι δύο διαδοχικές ήττες από τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό είχαν δημιουργήσει προβληματισμό, με την ΑΕΚ να μην παρουσιάζει την εικόνα που θα ήθελε. Ειδικά, στο ΟΑΚΑ, ενδεχομένως, να έκανε τη χειρότερη της εμφάνιση με τον Σέρβο προπονητή στον πάγκο.

Σίγουρα άλλο Champions League κι άλλο Super League, αλλά δεν παύει να μπορεί η αναμέτρηση με τη Ρεάλ να λειτούργησε σαν μια δυνατή «ένεση» αυτοπεποίθησης. Μια εβδομάδα κατά την οποία, με διαφορετικές αφορμές, η «Ένωση» πήρε ξανά την επιβεβαίωση της αξίας της και σαρώνοντας τα βραβεία του ΠΣΑΠΠ.

Η εμφάνιση αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο αναφοράς και για τον Μάρκο Νίκολιτς. Να του δώσει την ευκαιρία να δει διαφορετικά ορισμένα πράγματα, να εξετάσει εναλλακτικά σχήματα και να αναζητήσει προσαρμογές που θα κάνουν την ομάδα πιο αποτελεσματική απέναντι στις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε αντιπάλου. Άλλωστε, την περασμένη σεζόν δεν… μάσησε να εγκαταλείψει τον αγαπημένο του «ρόμβο», αλλάζοντας όλη τη σεζόν για την ΑΕΚ.

Εν κατακλείδι, το παιχνίδι με τη Ρεάλ μπορεί να αφήνει μια πικρία, αλλά δεν θα αργήσει η στιγμή που άπαντες θα διαπιστώσουν πόσο χρήσιμα «μαθήματα» αποτελούν τέτοιοι αγώνες, στην προσπάθεια της ΑΕΚ να… μεγαλώσει το ταβάνι της.

ΥΓ. Γκολ κόντρα σε Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League, για τον εξαιρετικό σε ακόμα ένα ματς Σταύρο Πήλιο! Η επιβράβευση για ένα παιδί που, παρά τα όσα έχει ακούσει, δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει σκληρά και να βελτιώνεται, δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη που του έδειξε η ΑΕΚ.