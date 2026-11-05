· ΑΕΚ · Ρεάλ Μαδρίτης

Μια βραδιά από εκείνες που σου αλλάζουν τη ζωή!

Η ΑΕΚ δεν πήρε αυτό που άξιζε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά κέρδισε κάτι εξίσου σημαντικό: την υπενθύμιση της πραγματικής δυναμικής της, σε ένα ματς από εκείνα που… μεγαλώνουν το ταβάνι ενός συλλόγου.

Βαγγέλης Πάτας

Μια βραδιά από εκείνες που σου αλλάζουν τη ζωή!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Υπάρχουν βραδιές που το αποτέλεσμα δεν λέει όλη την αλήθεια και το ιστορικό ραντεβού της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν μία από αυτές. Η «Ένωση» έφτασε μια… ανάσα από μια σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά, προηγήθηκε δύο φορές, πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά στο τέλος έμεινε με την πίκρα σε έναν αγώνα που κρίθηκε στις καθυστερήσεις και θα μπορούσε ακόμα και να το είχε πάρει.

Παρ’ όλα αυτά, μέσα σε αυτή την απογοήτευση, πέρα από την περηφάνια για την εικόνα της ομάδας, υπάρχουν πράγματα που θα πρέπει να κρατήσουν οι «κιτρινόμαυροι» από την αναμέτρηση. Άλλωστε, το γεγονός ότι ένας από τους πιο ιδιότροπους, αλλά συνάμα κι εμβληματικούς προπονητές, όπως ο Ζοσέ Μουρίνιο, σε αποθεώνει, λέει πολλά από μόνο του.

Πήλιος: «Ήμασταν πάρα πολύ κοντά - Αυτό είναι η ΑΕΚ, το μέταλλό της»

Η ΑΕΚ «θυμήθηκε» πόσο καλή ομάδα είναι από την περασμένη σεζόν και το έπραξε απέναντι στη «βασίλισσα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Κόντρα σε ένα σύνολο γεμάτο προσωπικότητες και ποιότητα, έβγαλε ένταση, χαρακτήρα, πίστη και κυρίως την εικόνα ενός συνόλου που δεν αισθάνεται κατώτερο από ένα μεγαθήριο του αθλητισμού. Δεν παρασύρθηκε από το όνομα της Ρεάλ, όπως είπε κι ο Νίκολιτς, δεν έπαιξε για τις εντυπώσεις αλλά μπήκε για να διεκδικήσει το παιχνίδι και το έπραξε μέχρι το τέλος!

Αυτή η υπενθύμιση ήρθε σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή. Οι δύο διαδοχικές ήττες από τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό είχαν δημιουργήσει προβληματισμό, με την ΑΕΚ να μην παρουσιάζει την εικόνα που θα ήθελε. Ειδικά, στο ΟΑΚΑ, ενδεχομένως, να έκανε τη χειρότερη της εμφάνιση με τον Σέρβο προπονητή στον πάγκο.

ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Τα highlights από την υπερπροσπάθεια της Ένωσης

Σίγουρα άλλο Champions League κι άλλο Super League, αλλά δεν παύει να μπορεί η αναμέτρηση με τη Ρεάλ να λειτούργησε σαν μια δυνατή «ένεση» αυτοπεποίθησης. Μια εβδομάδα κατά την οποία, με διαφορετικές αφορμές, η «Ένωση» πήρε ξανά την επιβεβαίωση της αξίας της και σαρώνοντας τα βραβεία του ΠΣΑΠΠ.

Η εμφάνιση αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο αναφοράς και για τον Μάρκο Νίκολιτς. Να του δώσει την ευκαιρία να δει διαφορετικά ορισμένα πράγματα, να εξετάσει εναλλακτικά σχήματα και να αναζητήσει προσαρμογές που θα κάνουν την ομάδα πιο αποτελεσματική απέναντι στις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε αντιπάλου. Άλλωστε, την περασμένη σεζόν δεν… μάσησε να εγκαταλείψει τον αγαπημένο του «ρόμβο», αλλάζοντας όλη τη σεζόν για την ΑΕΚ.

Η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League

Εν κατακλείδι, το παιχνίδι με τη Ρεάλ μπορεί να αφήνει μια πικρία, αλλά δεν θα αργήσει η στιγμή που άπαντες θα διαπιστώσουν πόσο χρήσιμα «μαθήματα» αποτελούν τέτοιοι αγώνες, στην προσπάθεια της ΑΕΚ να… μεγαλώσει το ταβάνι της.

ΥΓ. Γκολ κόντρα σε Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League, για τον εξαιρετικό σε ακόμα ένα ματς Σταύρο Πήλιο! Η επιβράβευση για ένα παιδί που, παρά τα όσα έχει ακούσει, δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει σκληρά και να βελτιώνεται, δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη που του έδειξε η ΑΕΚ.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:44 OPINION

Το διπλό-αντίδραση μέσα στη Μαδρίτη και το κακό συνήθειο του Ναν

10:22 EUROPA LEAGUE

Europa League: Δύσκολες αποστολές για Γιουβέντους και Λιόν - Το πρόγραμμα της αγωνιστικής

10:10 BET ON

Οι ευρωπαϊκοί αγώνες του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

10:05 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Οι πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League

09:52 BET ON

Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη από το Κουόπιο - Γάνδη

09:38 CHAMPIONS LEAGUE

Ντόρτμουντ: Ο Κόβατς ήθελε να βάλει αλλαγή τον Καρέτσα και αυτός ήταν στην τουαλέτα

09:15 NBA

Λος Άντζελες Κλίπερς - Μαϊάμι Χιτ 116-117: Τα Highlights από το «διπλό» των Χιτ

09:09 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Ύμνοι στην Ισπανία - «Μπέλιγχαμ και Βαλβέρδε έσωσαν την Ρεάλ από το ελληνικό χάος»

08:52 NBA

ΝΒΑ: Με clutch Τόμπσον απέδρασαν οι Χιτ από το Λος Άντζελες - «Διπλός» ο «Greek Freak»

08:30 EUROPA LEAGUE

Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ: Με στόχο ένα μεγάλο ευρωπαϊκό «διπλό» - Η ώρα και το κανάλι

08:15 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Με φόντο το απόλυτο το «τριφύλλι» - Η ώρα και το κανάλι

08:09 EUROLEAGUE

EuroLeague: Δοκιμασία κόντρα στην Μπασκόνια για Φενέρ - Το πρόγραμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας