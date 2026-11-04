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Η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League

Με ελληνικό «χρώμα» η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League.

Η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League
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Η ΑΕΚ πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις κόντρα σε ένα μεγαθήριο όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο η «Βασίλισσα» λύγισε την «Ένωση» στις καθυστερήσεις χάρις τον απίθανο... κεραυνό του Φέντε Βαλβέρδε.

Κάπως έτσι, το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς έμεινε στους 3 βαθμούς, τους οποίους έχει από την πρεμιέρα και τη νίκη επί της ΛΑΣΚ Λίντσερ.

Την επόμενη αγωνιστική, οι «κιτρινόμαυροι» θα ταξιδέψουν στο «μαγευτικό» Κόμο, όπου και θα αντιμετωπίσουν την ομάδα του Τάσου Δουβίκα και του Σεσκ Φάμπρεγκας στο «Stadio Giuseppe Sinigaglia».

Η επόμενη αγωνιστική: Κόμο - ΑΕΚ (24/11, 22:00)

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