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EuroCup: Αντίδραση και απόλυτος ο Παναθηναϊκός μετά το 79-58 επί της Άλμπα στο Βερολίνο

Οι «πράσινες» άφησαν πίσω τους την ήττα από τον Ολυμπιακό, επικράτησαν με άνεση της Άλμπα Βερολίνου στη Γερμανία και συνέχισαν την αήττητη πορεία τους στο EuroCup.

EuroCup: Αντίδραση και απόλυτος ο Παναθηναϊκός μετά το 79-58 επί της Άλμπα στο Βερολίνο
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Άμεση ήταν η αντίδραση του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, με τις παίκτριες του «τριφυλλιού» να πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου και να φτάνουν σε μία άνετη εκτός έδρας νίκη με 79-58.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, επέβαλε τον ρυθμό της και πανηγύρισε την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές του EuroCup, διατηρώντας το απόλυτο στη διοργάνωση.

Το προβάδισμα και το σερί του Παναθηναϊκού

Η Κριμίλη ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ, με τη Χάρτμαν να απαντά για την Άλμπα. Οι δύο ομάδες παρέμειναν κοντά στο ξεκίνημα (4-4), ωστόσο ο Παναθηναϊκός ανέβασε σταδιακά την απόδοσή του και, με τις Κριμίλη, Πρινς και Κάρτερ, πήρε προβάδισμα έξι πόντων (5-11). Οι γηπεδούχες προσπάθησαν να μειώσουν με τις Ουάλακ και Σούλτσε, όμως το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τις «πράσινες» μπροστά με 17-13.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την έντασή του και με πρωταγωνίστριες τις Κριμίλη, Δαμουλάκη και Κέιβ πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό σερί 11-0, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 28-13.

Η Γκασαμά έβαλε τέλος στο σερί των φιλοξενούμενων, όμως τα τρίποντα των Χατζηγιακουμή και Κριμίλη έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη διαφορά στο «τριφύλλι» (15-34). Η συνέχεια ήταν ανάλογη, με την Κάρτερ να ευστοχεί από τα 6,75 μ. για το 17-37 και την Κέιβ να διαμορφώνει το 19-39. Ωστόσο, η Άλμπα αντέδρασε στο φινάλε του ημιχρόνου, τρέχοντας ένα σερί 8-0 και μειώνοντας σε 27-39 πριν από την ανάπαυλα.

Η αντίδραση της Άλμπα και η «πράσινη» απάντηση

Οι γηπεδούχες μπήκαν δυνατά στο δεύτερο μέρος και, με τις Χάρτμαν και Γκοχλίτς, έτρεξαν ένα επιμέρους 10-2, μειώνοντας τη διαφορά στους τέσσερις πόντους (37-41).

Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, δεν επέτρεψε στην Άλμπα να απειλήσει περισσότερο. Ανέκτησε τον έλεγχο του αγώνα και με ένα εντυπωσιακό σερί 13-0 ξέφυγε εκ νέου στο σκορ, φτάνοντας στο 54-37. Οι Σούλτσε και Γκασαμά προσπάθησαν να περιορίσουν τη διαφορά, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 55-46 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Άλμπα μείωσε στους πέντε πόντους (50-55), όμως οι «πράσινες» είχαν και πάλι τις λύσεις. Η Κέιβ και η Πρινς κυριάρχησαν κοντά στο καλάθι, ενώ η Κάρτερ με εύστοχο τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στο 64-51.

Η Κέιβ συνέχισε να δίνει λύσεις στην επίθεση και η Μπετζέντι, με δικό της τρίποντο, έβαλε ουσιαστικά τέλος στις όποιες ελπίδες της Άλμπα, διαμορφώνοντας το 69-51 με 2:54 να απομένουν για τη λήξη.

Ο Παναθηναϊκός διατήρησε μέχρι το τέλος τον έλεγχο της αναμέτρησης και έφτασε χωρίς δυσκολία στο τελικό 79-58, πανηγυρίζοντας μία ακόμη σημαντική νίκη στο EuroCup.

Τα δεκάλεπτα: 13-17, 27-39, 46-55, 58-79.

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