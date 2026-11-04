Πρόστιμο σε Αστέρα AKTOR και Γιάννη Κοντοέ από τη ΔΕΑΒ

Με χρηματικές κυρώσεις τιμώρησε η ΔΕΑΒ την ΠΑΕ Αστέρας AKTOR και τον προπονητή της Β' ομάδας, Γιάννη Κοντοέ, έπειτα από την ακρόαση στην οποία είχαν κληθεί για όσα συνέβησαν στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανθρακικό (2-2).

Η υπόθεση αφορούσε τη συμπεριφορά του Γιάννη Κοντοέ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης για την 8η αγωνιστική της Superbet League 2, η οποία διεξήχθη στις 25 Οκτωβρίου. Οι Αρκάδες είχαν εκφράσει έντονα παράπονα για τη διαιτησία, με αφορμή την ακύρωση ενός γκολ της ομάδας τους.

Όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη (04/11), η ΔΕΑΒ αποφάσισε να επιβάλει πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στην ΠΑΕ Αστέρας AKTOR, ενώ ο Γιάννης Κοντοές τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Η απόφαση:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της,α) το Φύλλο Αγώνα και την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,β) την Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα ΑΠΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΠΑΕ – ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Β, στις 25/10/2026, στο ΔΑΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, για την 8η αγωνιστική της SUPERLEAGUE 2, περιόδου 2026/2027, ο προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας παρότρυνε με χειρονομίες και ύβρεις τους φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας, σε πρόκληση επεισοδίων,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 57/2026 Απόφασή της,

i) σε βάρος του προπονητή της β΄ ομάδας της φιλοξενούμενης ΠΑΕ, διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€),ii) σε βάρος της ΠΑΕ ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».