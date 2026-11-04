Ξέσπασε ο Ρότα: «Να βουτάει πρώτα τη γλώσσα στο κεφάλι, ξέρει ο ίδιος πού αναφέρομαι»

Ο διεθνής αμυντικός αναφέρθηκε στην πίκρα που μένει μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε συμπαίκτη του από αρνητικά σχόλια που δέχεται. Όσα είπε ο Ρότα στη μικτή ζώνη:

«Από μικρά παιδιά ονειρευόμασταν να παίξουμε σε έναν αγώνα Champions League με τη Ρεάλ ή την Μπαρτσελόνα. Νομίζω δώσαμε τα πάντα. Καμιά φορά στο ποδόσφαιρο δεν παίρνεις αυτό που αξίζεις και παίζαμε με μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Τελικά, η έλλειψη συγκέντρωσης στα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν αυτή που έκρινε το παιχνίδι, αλλά αυτά τα ματς μόνο σε μεγαλώνουν, σαν σύλλογο, σαν παίκτες, σαν οπαδούς, σαν όλα. Πίκρα μου μένει, αλλά παράλληλα μου άρεσε πολύ αυτό που είδα από τους συμπαίκτες μου. Πρέπει να βγάζουμε τον ίδιο εαυτό και στη Super League, σε όλα τα παιχνίδια, ανεξάρτητα με ποιον παίζουμε. Αλλά και στο τοπ επίπεδο, όπως στο Champions League, πρέπει να δείχνουμε αυτό το πρόσωπο. Πίκρα μου μένει, αλλά στο τέλος πιστεύω θα μας βοηθήσει. Ο Σταύρος είναι ένας επαγγελματίας, ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ και αξίζει όλα τα credits για αυτό που κάνει. Εγώ του βγάζω του καπέλο, ένα ταπεινό παιδί, που δίνει και την ψυχή του για την ομάδα. Αν συνεχίσει έτσι πιστεύω θα κάνει απίστευτη καριέρα».

Στη συνέχεια μίλησε ο Πήλιος, ο οποίος αναφέρθηκε με άκρως κολακευτικά λόγια για τον Ρότα, ο οποίος συγκινήθηκε. Ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ ζήτησε να κάνει ένα τελευταίο σχόλιο, λέγοντας: «Ένα σχόλιο θέλω να κάνω για έναν συγκεκριμένο κύριο, που βγαίνει και μιλάει στις τηλεοράσεις. Πριν πει οτιδήποτε για οποιονδήποτε παίκτη, πρέπει να βουτάει καλά πρώτα τη γλώσσα του στο κεφάλι διότι δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Ξέρει ο ίδιος, ξέρει σε ποιον αναφέρομαι, δεν έχω κάνει ποτέ τέτοια δήλωση. Αλλά την επόμενη φορά που θα μιλήσει είτε για εμένα, είτε για έναν συμπαίκτη μου θα πάμε σε άλλον μονοπάτι. Ξέρω ήταν παλιά παίκτης εδώ πέρα, όμως πρέπει να υπάρχει σεβασμός, όπως είχαμε εμείς για εκείνον. Ξέρει ο ίδιος».

«Στο ποδόσφαιρο δεν παίρνεις πάντα αυτό που αξίζεις»

Σε δηλώσεις του στη Magenta TV, ο Ρότα, είπε: «Η αλήθεια είναι ότι μας αφήνει πικρή γεύση. Χρειαζόμασταν πόντους, έστω και τον 1 με τον αντίπαλο που παίζουμε. Μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης, αν όχι η μεγαλύτερη. Δώσαμε ψυχή αλλά μια έλλειψη συγκέντρωσης στα τελευταία δευτερόλεπτα έκρινε το αποτέλεσμα. Όταν τρέχεις πιο πολύ από τον άλλο σημαίνει ότι το θέλει και πιο πολύ. Καμία φορά στο ποδόσφαιρο δεν παίρνεις αυτό που αξίζεις και χάνεις ένα παιχνίδι που άξιζες να κερδίσεις. Παρόλα αυτά πρέπει να δούμε θετική την εικόνα και να πορευτούμε με αυτό. Να είναι ο καθρέφτης μας σε όλα τα παιχνίδια σε Super League και Champions League, σκοπεύοντας να πάρουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό αλλά είναι ανάλογα και με ποιον αντίπαλο παίζεις. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο μας παιχνίδι».