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Χάποελ Ιερουσαλήμ - Άρης 84-73: Οι Ισραηλινοί τον «λύγισαν» και έμειναν μόνοι στην κορυφή

Στο απόλυτο ντέρμπι κορυφής για τον Α' όμιλο του EuroCup, η Χάποελ Ιερουσαλήμ επικράτησε με 84-73 του Άρη στο Βελιγράδι, υποχρεώνοντας τους «κιτρινόμαυρους» που παρατάχθηκαν χωρίς τον Βασίλη Τολιόπουλο, στην πρώτη τους ήττα στη διοργάνωση.

Χάποελ Ιερουσαλήμ - Άρης 84-73: Οι Ισραηλινοί τον «λύγισαν» και έμειναν μόνοι στην κορυφή
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Ο Άρης γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup, καθώς «λύγισε» με 84-73 από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι, για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι «κιτρινόμαυροι» του Βασίλη Σπανούλη που αγωνίστηκαν χωρίς τον Βασίλη Τολιόπουλο, ήταν ανταγωνιστικοί για τρία δεκάλεπτα, όμως οι Ισραηλινοί πήραν τον έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασαν στη νίκη, μένοντας μόνοι στην κορυφή του ομίλου με ρεκόρ 6-0.

Κορυφαίος για τη Χάποελ ήταν ο Κένι Λόφτον με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Σέικ Μίλτον πρόσθεσε 19 πόντους και ο Λορέντζο Μπράουν 11.

Από την πλευρά του Άρη, ξεχώρισαν ο Άνταμ Μοκόκα με 13 πόντους και ο Έι Τζέι Λιντέλ, ο οποίος είχε 12 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Η ομάδα του Άρη μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, πήρε το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 40-35.

Η Χάποελ αντέδρασε μετά την ανάπαυλα, ανέτρεψε την κατάσταση και, παρά την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας να παραμείνει κοντά στο σκορ, διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος, φτάνοντας στο τελικό 84-73.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 35-40, 57-56, 84-73.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης ΕΔΩ

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