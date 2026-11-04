Μπαρτσελόνα: Ένα μήνα εκτός ο Ρόδρι

Άτυχος ο διεθνής Ισπανός χαφ, τραυματίστηκε στον αγώνα με την Άστον Βίλα για το Champions League. 

Μπαρτσελόνα: Ένα μήνα εκτός ο Ρόδρι
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Οι τραυματισμοί δεν έχουν αφήσει σε ησυχία την Μπαρτσελόνα. Με τελευταίο… θύμα, τον Ρόδρι. Ο Ισπανός χαφ αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Άστον Βίλα για το Champions League και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στο ισχίο. Με τον διεθνή χαφ να μένει εκτός δράσης για ένα μήνα και να χάνει σημαντικές αναμετρήσεις των Καταλανών, όπως με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τη La Liga και την Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League.

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