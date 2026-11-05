Βαθμολογία EuroLeague: Συνεχίζει στην κορυφή ο Παναθηναϊκός μετά το μεγάλο «διπλό» στην Ισπανία

Σε ένα παιχνίδι με δραματική εξέλιξη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φύγει με ένα σπουδαίο «διπλό» από τη Μαδρίτη, επικρατώντας της Ρεάλ με 115-112. Μεγάλοι πρωταγωνιστές για το «τριφύλλι» ήταν ο Κέντρικ Ναν και ο Ματίας Λεσόρ.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 8-2.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 04/11

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 112-115

Πέμπτη 05/11

Αναντολού Εφές - Παρί 19:15

Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια 20:00

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 20:45

Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου 21:00

Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια 21:30

Παρασκευή 06/11

Μπεσίκτας - Ζαλγκίρις 19:00

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 21:15

Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι 21:30

Παρτίζαν - Μακάμπι Τελ Αβίβ 21:45

Η βαθμολογία