Βαθμολογία EuroLeague: Συνεχίζει στην κορυφή ο Παναθηναϊκός μετά το μεγάλο «διπλό» στην Ισπανία
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Ρεάλ Μαδρίτης.
Σε ένα παιχνίδι με δραματική εξέλιξη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φύγει με ένα σπουδαίο «διπλό» από τη Μαδρίτη, επικρατώντας της Ρεάλ με 115-112. Μεγάλοι πρωταγωνιστές για το «τριφύλλι» ήταν ο Κέντρικ Ναν και ο Ματίας Λεσόρ.
Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 8-2.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:
Τετάρτη 04/11
Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 112-115
Πέμπτη 05/11
Αναντολού Εφές - Παρί 19:15
Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια 20:00
Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 20:45
Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου 21:00
Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια 21:30
Παρασκευή 06/11
Μπεσίκτας - Ζαλγκίρις 19:00
Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 21:15
Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι 21:30
Παρτίζαν - Μακάμπι Τελ Αβίβ 21:45
Η βαθμολογία
- Παναθηναϊκός 8-2
- Ολυμπιακός 7-2
- Ερυθρός Αστέρας 6-3
- Βαλένθια 6-3
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-3
- Φενέρμπαχτσε 6-3
- Μπαρτσελόνα 6-3
- Ντουμπάι 6-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 6-4
- Ζάλγκιρις 5-4
- Μπεσίκτας 4-5
- Παρτίζαν 4-5
- Βίρτους Μπολόνια 4-5
- Αναντολού Εφές 4-5
- Βιλερμπάν 4-5
- Παρί 3-6
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
- Μπάγερν Μονάχου 2-7
- Αρμάνι Μιλάνο 1-8
- Μπασκόνια 1-8