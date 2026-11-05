· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Βαθμολογία EuroLeague: Συνεχίζει στην κορυφή ο Παναθηναϊκός μετά το μεγάλο «διπλό» στην Ισπανία

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Βαθμολογία EuroLeague: Συνεχίζει στην κορυφή ο Παναθηναϊκός μετά το μεγάλο «διπλό» στην Ισπανία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ένα παιχνίδι με δραματική εξέλιξη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φύγει με ένα σπουδαίο «διπλό» από τη Μαδρίτη, επικρατώντας της Ρεάλ με 115-112. Μεγάλοι πρωταγωνιστές για το «τριφύλλι» ήταν ο Κέντρικ Ναν και ο Ματίας Λεσόρ.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 8-2.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 04/11

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 112-115

Πέμπτη 05/11

Αναντολού Εφές - Παρί 19:15

Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια 20:00

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 20:45

Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου 21:00

Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια 21:30

Παρασκευή 06/11

Μπεσίκτας - Ζαλγκίρις 19:00

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 21:15

Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι 21:30

Παρτίζαν - Μακάμπι Τελ Αβίβ 21:45

Η βαθμολογία

  1. Παναθηναϊκός 8-2
  2. Ολυμπιακός 7-2
  3. Ερυθρός Αστέρας 6-3
  4. Βαλένθια 6-3
  5. Χάποελ Τελ Αβίβ 6-3
  6. Φενέρμπαχτσε 6-3
  7. Μπαρτσελόνα 6-3
  8. Ντουμπάι 6-3
  9. Ρεάλ Μαδρίτης 6-4
  10. Ζάλγκιρις 5-4
  11. Μπεσίκτας 4-5
  12. Παρτίζαν 4-5
  13. Βίρτους Μπολόνια 4-5
  14. Αναντολού Εφές 4-5
  15. Βιλερμπάν 4-5
  16. Παρί 3-6
  17. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
  18. Μπάγερν Μονάχου 2-7
  19. Αρμάνι Μιλάνο 1-8
  20. Μπασκόνια 1-8
COMMENTS
LATEST NEWS
01:24 ONSPORTS

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: PANATHINAIKOS AKTOR - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

01:22 EUROLEAGUE

«Τώρα μιλήστε μου!»: Αποθέωση για τον Ναν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού (vid)

01:06 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Τρομερός επιθετικά ο Ναν – Σεζόν που τα πάντα μπορούν να συμβούν»

00:57 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Όλα τα γκολ της βραδιάς με χατ-τρικ Δουβίκα και «τεμάχιο» Καρέτσα (vid)

00:56 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Ασύλληπτο ρεκόρ από τον Ναν, πέτυχε 23 πόντους σε μία περίοδο

00:43 CHAMPIONS LEAGUE

Λανς - Κόμο 1-9: Τα Highlights από τη ματσάρα με τα... όργια Δουβίκα

00:42 ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάποελ Ιερουσαλήμ - Άρης: Τα highlights από την πρώτη ήττα των «κιτρινόμαυρων» στο EuroCup (vid)

00:37 EUROLEAGUE

Μαρτίνεθ: «Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πάντα είναι άσχημα επειδή χάσαμε»

00:37 EUROLEAGUE

Λεσόρ: «Θέλουμε να εστιάσουμε στην άμυνα, αλλά έχουμε εξαιρετικό ταλέντο στην επίθεση»

00:35 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά την 4η αγωνιστική - Πού βρίσκεται η ΑΕΚ

00:33 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός: Της «έσπασε» το αήττητο ένα χρόνο μετά!

00:30 EUROLEAGUE

Ναν στο Match Mode: “Σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους μας, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι ο Βασιλιάς”

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας