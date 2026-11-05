Champions League: Όργια Δουβίκα και Κόμο - Σκόραρε ο Καρέτσας - Τα αποτελέσματα

Βραδιά βγαλμένη από τα όνειρα των Ελλήνων ποδοσφαιρόφιλων στο Champions League, με τον Τάσο Δουβίκα να πραγματοποιεί εμφάνιση καριέρας και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή για την Ντόρτμουντ!

Ο Έλληνας επιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην εντυπωσιακή εκτός έδρας επικράτηση της Κόμο επί της Λανς με το απίστευτο 9-1, σημειώνοντας χατ τρικ και μοιράζοντας μία ασίστ. Μάλιστα, ήταν εκείνος που δημιούργησε το τρίτο γκολ της ιταλικής ομάδας, με αποδέκτη τον Νίκο Πας.

Ο «Δούβι» βρήκε δίχτυα στο 7', στο 32' και στο 57', φτάνοντας πλέον τα έξι γκολ στη διοργάνωση και ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ. Πίσω του βρίσκονται με πέντε τέρματα ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι και ο Τρεζόλντι της Μπριζ.

Η Κόμο, η οποία βρίσκεται υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγας, πέτυχε μία νίκη που δύσκολα περνά απαρατήρητη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πλέον στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Η ιταλική ομάδα θα υποδεχθεί την Ένωση στις 24 Νοεμβρίου στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια».

Αξίζει να σημειωθεί πως το 9-1 της Κόμο αποτελεί την ευρύτερη νίκη στην ιστορία της διοργάνωσης, ξεπερνώντας το 8-0, το οποίο είχε σημειωθεί δύο φορές στο παρελθόν, αλλά και το 9-2 της Μπάγερν επί της Ντιναμό Μπάγερν το 2024.

Ο Καρέτσας έκρινε το ματς της Ντόρτμουντ

Ελληνικό χρώμα είχε και η αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Μπέτις, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να δίνει τη λύση για τους Γερμανούς.

Ο νεαρός Έλληνας ποδοσφαιριστής πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 38ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον τραυματία Γκιρασί, και στο 72' βρήκε δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 και χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του απέναντι στην μέχρι πρότινος αήττητη Μπέτις.

Μετά και τα αποτελέσματα της τέταρτης αγωνιστικής, μόνο δύο ομάδες διατηρούν το απόλυτο των νικών στη League Phase. Πρόκειται για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε της ΑΕΚ στις καθυστερήσεις, και την Παρί Σεν Ζερμέν, που μετρά επίσης τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής του Champions League:

Τρίτη 3 Νοεμβρίου

Σαχτάρ - Σπόρτινγκ 0-1

Γαλατάσαραϊ - Στουτγκάρδη 2-0

Μπαρτσελόνα - Άστον Βίλα 3-0

Ατλέτικο - Μπάγερν 0-2

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ρόμα 3-2

Φέγενορντ - Ίντερ 0-3

Μπόντο Γκλιμτ - Λιλ 0-0

Βιγιαρεάλ - Παρί Σεν Ζερμέν 0-6

ΛΑΣΚ - Σλόβαν Μπρατισλάβας 4-0

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

Φενέρμπαχτσε - Λίβερπουλ 3-2

ΑΕΚ - Ρεάλ 2-3

Ντόρτμουντ - Μπέτις 2-1

Πόρτο - Νάπολι 4-1

Αϊντχόφεν - Μπριζ 1-2

Λειψία - Μάντσεστερ Σίτι 2-3

Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ 1-2

Λανς - Κόμο 1-9

Βίκινγκ - Σαμπάχ 4-1