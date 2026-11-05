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Ομπράντοβιτς: «Όλοι ξέρουμε την ποιότητα του Ναν»

Όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, αμέσως μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ στη Μαδρίτη για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Ομπράντοβιτς: «Όλοι ξέρουμε την ποιότητα του Ναν»
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR θριάμβευσε στη Μαδρίτη, με τους «πράσινους» να επικρατούν στην παράταση της Ρεάλ και να επιστρέφουν με τον πιο εμφατικό τρόπο στα θετικά αποτελέσματα στην EuroLeague.

Αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στην κάμερα της EuroLeague TV και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην αδιαμφισβήτητη ποιότητα του Κέντρικ Ναν, αλλά και στην ποιότητα που διακατέχει το ρόστερ του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά όσα είπε ο Σέρβος τεχνικός:

«Η Ρεάλ έπαιξε καταπληκτικά γι' αυτό πήγε το ματς στην παράταση. Η Ρεάλ είναι καταπληκτική ομάδα. Στην παράταση όλα μπορεί να κριθούν από μια λεπτομέρεια.

Ο Ναν έπαιξε καταπληκτικά, όλοι ξέρουμε την ποιότητα που έχει. Δεν είναι εύκολο μετά τον τραυματισμό του, όλοι πρέπει να έχουμε υπομονή. Πρέπει να καταλάβουμε την ποιότητα που υπάρχει στην ομάδα. Παίξαμε καταπληκτικά στην επίθεση, αλλά πρέπει να φτιάξουμε και το αμυντικό μας κομμάτι».

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