Ναν: “Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση”

Μαδρίτη, αποστολή

Ο Κέντρικ Ναν πραγματοποίησε την πρώτη τεράστια εμφάνιση του στη φετινή σεζόν και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη μεγάλη νίκη.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Κέντρικ Ναν στάθηκε στη σημασία της νίκης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

“Χρησιμοποιήσαμε το βάθος μας. Παίξαμε από την αρχή και βάλαμε τις βάσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι παίξαμε άμυνα όταν έπρεπε και φτάσαμε στην νίκη.

Είναι νωρίς. Προσπαθούμε να βρούμε ρυθμό. Είναι μεγάλη νίκη. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήμασταν καλοί, αλλά πλέον είμαστε στη σωστή κατεύθυνση”.