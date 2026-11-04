Λακωνικός ο Σπανούλης μετά την ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ: «Δεν ήταν δύσκολο παιχνίδι για εμάς»

Ο Άρης πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε στο ντέρμπι κορυφής στο Βελιγράδι, γνωρίζοντας την πρώτη του ήττα στο EuroCup από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Βασίλης Σπανούλης ήταν σύντομος στις δηλώσεις του, τονίζοντας πως νιώθει υπερήφανος για την ομάδα του.

Η δήλωση του Έλληνα τεχνικού:

«Δεν ήταν δύσκολο παιχνίδι για εμάς. Είμαι υπερήφανος για την ομάδα μου»