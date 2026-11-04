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Λακωνικός ο Σπανούλης μετά την ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ: «Δεν ήταν δύσκολο παιχνίδι για εμάς»

Η πρώτη αντίδραση του Βασίλη Σπανούλη, μετά την πρώτη ήττα του Άρη στο EuroCup από την Χάποελ Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι.

Λακωνικός ο Σπανούλης μετά την ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ: «Δεν ήταν δύσκολο παιχνίδι για εμάς»
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Ο Άρης πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε στο ντέρμπι κορυφής στο Βελιγράδι, γνωρίζοντας την πρώτη του ήττα στο EuroCup από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Βασίλης Σπανούλης ήταν σύντομος στις δηλώσεις του, τονίζοντας πως νιώθει υπερήφανος για την ομάδα του.

Η δήλωση του Έλληνα τεχνικού:

«Δεν ήταν δύσκολο παιχνίδι για εμάς. Είμαι υπερήφανος για την ομάδα μου»

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