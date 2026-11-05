Άρης: Αγωνία για τον τραυματισμό του Ματ Μόργκαν - Θα υποβληθεί σε εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη

Με ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Άρη με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι, καθώς πέρα από την ήττα με 84-73 για το EuroCup, οι «κιτρινόμαυροι» είδαν τον Ματ Μόργκαν να αποχωρεί τραυματίας.

Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε στον αστράγαλο στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με τις ενοχλήσεις να μην του επιτρέπουν να συνεχίσει στο παιχνίδι. Έτσι, ο Άρης έχασε ακόμη μία διαθέσιμη λύση στα χέρια του προπονητή του.

Η επιστροφή της αποστολής στη Θεσσαλονίκη θα φέρει και τις απαραίτητες εξελίξεις, καθώς ο Μόργκαν αναμένεται να περάσει από ιατρικό έλεγχο. Μέσα από τις εξετάσεις θα διαπιστωθεί η έκταση του προβλήματος, αλλά και το αν θα χρειαστεί να απουσιάσει από τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.