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Λανς - Κόμο: Ασταμάτητος ο Δουβίκας, σκόραρε ξανά στο Champions League

Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει να εντυπωσιάζει, καθώς βρήκε δίχτυα και στην αναμέτρηση της Κόμο με τη Λανς.

Λανς - Κόμο: Ασταμάτητος ο Δουβίκας, σκόραρε ξανά στο Champions League
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Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος πρόσθεσε ακόμη ένα γκολ στη φετινή του συγκομιδή. Ο Έλληνας επιθετικός ξεκίνησε στο βασικό σχήμα της Κόμο για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λανς και φρόντισε να κάνει αισθητή την παρουσία του από πολύ νωρίς.

Συγκεκριμένα, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.

Αυτό ήταν το τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι της League Phase του Champions League στο οποίο ο Δουβίκας βρίσκει δίχτυα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα. Παράλληλα, έφτασε τα εννέα γκολ συνολικά από την έναρξη της σεζόν.

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