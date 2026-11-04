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ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Αποβλήθηκε μετά το τέλος του ματς ο Κοϊτά (Video)

Ο εξτρέμ της Ένωσης αντίκρισε την κόκκινη κάρτα από τον Μαριάνι και σίγουρα θα είναι εκτός από τον αγώνα με την Κόμο, χωρίς να αποκλείεται μεγαλύτερη τιμωρία. 

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Αποβλήθηκε μετά το τέλος του ματς ο Κοϊτά (Video)
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Το τέλος του αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια, έφερε στεναχώρια και εκνευρισμό στην ΑΕΚ. Η ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στις καθυστερήσεις, δεν ήταν το δίκαιο αποτέλεσμα σε καμία περίπτωση. Ο Κοϊτά έβγαλε να νεύρα του στον Μαριάνι κι αυτό είχε τις συνέπειές του.

Ο Αφρικανός εξτρέμ διαμαρτυρήθηκε έντονα στον Ιταλό διαιτητή μόλις τελείωσε η αναμέτρηση και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Συνέχισε να διαμαρτύρεται και να ζητά το λόγο για την αποβολή του.

Αυτό σημαίνει πως ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά δε θα παίξει στην Ιταλία κόντρα στην Κόμο. Χωρίς να αποκλείεται μεγαλύτερη ποινή, αν ο Μαριάνι γράψει στο φύλλο αγώνα πως επρόκειτο για εξύβριση.

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