ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Αποβλήθηκε μετά το τέλος του ματς ο Κοϊτά (Video)
Ο εξτρέμ της Ένωσης αντίκρισε την κόκκινη κάρτα από τον Μαριάνι και σίγουρα θα είναι εκτός από τον αγώνα με την Κόμο, χωρίς να αποκλείεται μεγαλύτερη τιμωρία.
Το τέλος του αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια, έφερε στεναχώρια και εκνευρισμό στην ΑΕΚ. Η ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στις καθυστερήσεις, δεν ήταν το δίκαιο αποτέλεσμα σε καμία περίπτωση. Ο Κοϊτά έβγαλε να νεύρα του στον Μαριάνι κι αυτό είχε τις συνέπειές του.
Ο Αφρικανός εξτρέμ διαμαρτυρήθηκε έντονα στον Ιταλό διαιτητή μόλις τελείωσε η αναμέτρηση και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Συνέχισε να διαμαρτύρεται και να ζητά το λόγο για την αποβολή του.
Αυτό σημαίνει πως ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά δε θα παίξει στην Ιταλία κόντρα στην Κόμο. Χωρίς να αποκλείεται μεγαλύτερη ποινή, αν ο Μαριάνι γράψει στο φύλλο αγώνα πως επρόκειτο για εξύβριση.