Πήλιος: «Ήμασταν πάρα πολύ κοντά - Αυτό είναι η ΑΕΚ, το μέταλλό της»

H AEK έφτασε πολύ κοντά σε ένα μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα σε ένα μεγαθήριο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης.

Ωστόσο, η «Ένωση» λύγισε στις λεπτομέρειες και συγκεκριμένα στις καθυστερήσεις από τον «κεραυνό» του Βαλβέρδε, γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 στην «Allwyn Arena» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο σκόρερ για το 2-1 των «κιτρινόμαυρων», Σταύρος Πήλιος στάθηκε στο μέταλλο που χτίζει η ΑΕΚ, εξήρε τη συμπαράσταση του κόσμου και υπογράμμισε ότι τέτοια παιχνίδια λειτουργούν ως μαθήματα για το μέλλον.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σταύρου Πήλιου:

«Ήμασταν πάρα πολύ κοντά από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό ήμασταν πάρα πολύ κοντά, αυτό είναι η ΑΕΚ, το μέταλλό της, αυτό χτίζουμε από πέρυσι που πήραμε το πρωτάθλημα και θεωρώ θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Κόντρα σε αυτές τις ομάδες πρέπει να είσαι πάντα συγκεντρωμένος, μια άμυνα, μια επίθεση, όλα είναι πάρα πολύ κοντά, συγχαρητήρια στα παιδιά και στον κόσμο που είναι απίστευτος, δεν πειράζει συνεχίζουμε.

Στο 90΄ σε αυτές τις φάσεις η μπάλα πρέπει να φεύγει μακριά, έχουν πολύ ποιότητα, αλλά δεν πειράζει είναι και αυτά μαθήματα, προχωράμε, είμαστε μεγάλη ομάδα και θα συνεχίσουμε να το δείχνουμε.

Παλεύουμε κάθε παιχνίδι, δεν έχει σημασία με ποιον παίζουμε με τη Ρεάλ ή το Κόμο, παλεύουμε όλα τα παιχνίδια και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».