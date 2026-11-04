Νίκολιτς: «Δώσαμε την ψυχή μας στο χορτάρι, δεν παίξαμε για τις εντυπώσεις» – Η συνέντευξη Τύπου

Η ΑΕΚ έφτασε κοντά σε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά γνώρισε την ήττα με 3-2 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, παρά την απογοήτευσή του για την έκβαση του αγώνα, έδωσε έμφαση στην εικόνα και τη μαχητικότητα που παρουσίασαν οι ποδοσφαιριστές του.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Σέρβος τεχνικός υποστήριξε ότι η «Ένωση» θα μπορούσε να διεκδικήσει ακόμη και τη νίκη, αν είχε αποφύγει το δεύτερο γκολ των Μαδριλένων στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις υψηλές απαιτήσεις του Champions League, στη δυσκολία των συνεχόμενων αγώνων και στην ανάγκη να διατηρήσει η ομάδα του την ίδια αγωνιστική νοοτροπία και στις εγχώριες υποχρεώσεις της.

Ο προπονητής της ΑΕΚ μίλησε, επίσης, με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον Ζοσέ Μουρίνιο, τον οποίο χαρακτήρισε κορυφαίο προπονητή, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική παρουσία του στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Για την εικόνα της ΑΕΚ και το αποτέλεσμα με τη Ρεάλ: «Τι να πω μετά από ένα τέτοιο ματς; Υπάρχουν δύο έντονα συναισθήματα. Είμαστε περήφανοι, αλλά και πολύ στεναχωρημένοι. Νιώθω περήφανος για τους παίκτες μου, τη συμπεριφορά τους και την ποιότητα που έδειξαν, όμως με απογοητεύει πολύ το αποτέλεσμα. Είμαστε μια ομάδα που παλεύει και θέλει να κερδίζει κάτι από κάθε παιχνίδι. Δεν έχουμε χρόνο για να μένουμε στη στεναχώρια. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ματς ως επένδυση. Το καθοριστικό σημείο ήταν το δεύτερο γκολ της Ρεάλ. Αν είχε έρθει λίγο αργότερα, ίσως να είχαμε πάρει κάτι περισσότερο, ακόμη και τη νίκη. Λυπάμαι για τους ποδοσφαιριστές μου, γιατί άξιζαν περισσότερα, αλλά και για τον κόσμο μας. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σύνδεση με τους φιλάθλους και οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε. Ο κόσμος μας καταλαβαίνει, αισθάνεται την ενέργεια και θα συνεχίσει να στηρίζει την ομάδα, όπως κάνει μέχρι τώρα. Το Champions League είναι το υψηλότερο επίπεδο. Η κλήρωσή μας ήταν δύσκολη, με αντιπάλους όπως η Ρεάλ, η Σίτι, η Κόμο, η Ρόμα, η Ντόρτμουντ και η Γαλατάσαραϊ, η οποία έχει πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις, αλλά και δύο ομάδες που βρίσκονται πιο κοντά στα δικά μας δεδομένα. Κερδίσαμε τη ΛΑΣΚ, ενώ η ήττα από τη Σαχτάρ ήρθε κάτω από άτυχες συνθήκες. Η συμμετοχή μας στη διοργάνωση είναι σημαντική για εμάς. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να παρουσιάζουμε ανάλογη εικόνα και στο πρωτάθλημα».

Για την προετοιμασία και τις διαδοχικές απαιτητικές αναμετρήσεις: «Δεν είναι καθόλου απλό. Όποιος καταλαβαίνει από ποδόσφαιρο γνωρίζει πόσο δύσκολο είναι να αγωνίζεσαι σε τέτοια παιχνίδια. Περιμέναμε ότι η Ρεάλ θα έκανε αλλαγές, όμως παρατάχθηκε με τη βασική της ενδεκάδα. Μόνο ο Γκιουλέρ έμεινε εκτός. Είναι δύσκολο από κάθε άποψη, συναισθηματικά, ψυχολογικά και σωματικά, να παίζεις στο υψηλότερο επίπεδο κάθε τρεις ημέρες. Σήμερα ανταποκριθήκαμε, πριν από τρεις ημέρες δεν τα καταφέραμε. Τώρα πρέπει να το επαναλάβουμε απέναντι στον Λεβαδειακό. Θα το τονίσω ξανά: το πρωτάθλημα αποτελεί την προτεραιότητά μας και είναι αυτό που θα διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος. Το Champions League προσφέρει τεράστιο κίνητρο, αλλά απαιτεί και μεγάλη συναισθηματική ενέργεια. Τέτοια παιχνίδια αφήνουν σημάδια. Χρειάζεσαι ένα μεγάλο ρόστερ, με πολλούς παίκτες που μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά. Το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίσαμε τη Σαχτάρ, τη Σίτι, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και τη Ρεάλ. Μετά τη διακοπή ακολουθούν η Κόμο, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Είναι λογικό να υπάρχουν και διακυμάνσεις στην απόδοση».

Για τη φυσική κατάσταση, την ενέργεια και την προσπάθεια των παικτών του: «Η ομάδα κατέβαλε τεράστια προσπάθεια. Από την αρχή είπα ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι για τη σημερινή μας εμφάνιση. Αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα. Όταν βλέπεις τους ποδοσφαιριστές σου να δίνουν την ψυχή τους στο χορτάρι, είναι κάτι υπέροχο. Θέλω να διατηρήσω αυτό το στοιχείο, γιατί μου αρέσει πολύ αυτή η εικόνα της ΑΕΚ μας. Με ένα τόσο απαιτητικό πρόγραμμα, είναι αδύνατο να βρίσκεσαι στο ίδιο επίπεδο κάθε δύο ή τρεις ημέρες. Σήμερα η προσπάθεια σε όλους τους τομείς ήταν τεράστια. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει απογοήτευση, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει περισσότερα. Το δεύτερο γκολ της Ρεάλ ήταν το σημείο που έκανε τη διαφορά. Αν αντέχαμε λίγο ακόμη, ίσως να φτάναμε ακόμη και στη νίκη. Η στάση μας ήταν θαρραλέα. Σε μια αντεπίθεση χάσαμε την μπάλα και, αν ο Ζίνι είχε περάσει τον αντίπαλό του, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει εμείς το 3-2. Αυτό αποτυπώνει τη νοοτροπία μας. Είμαστε ικανοποιημένοι από την προσπάθεια, αλλά πληρώσαμε το τίμημα. Αν αξιολογήσουμε όλοι σωστά όσα συνέβησαν, μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την εμφάνιση».

Για το ενδεχόμενο η ΑΕΚ να είχε επιλέξει πιο αμυντική προσέγγιση στο τέλος: «Ναι, υπάρχει και αυτή η οπτική. Ωστόσο, τόσο η αρχική μας προσέγγιση όσο και η πνευματική προετοιμασία είχαν ως στόχο τη νίκη. Δεν μπήκαμε στο γήπεδο απλώς για να αφήσουμε καλές εντυπώσεις. Δεν είναι αυτό που επιδιώκω. Είπα και στον Ζοσέ ότι τον σέβομαι πάρα πολύ. Όπου κι αν βρίσκεται, καταφέρνει να φέρνει αποτελέσματα. Εμείς μπήκαμε στο παιχνίδι με στόχο να πάρουμε αποτέλεσμα. Αν είχαμε περισσότερη φρεσκάδα, ίσως να είχε εξελιχθεί διαφορετικά το ματς και τώρα να πανηγυρίζαμε. Η Ρεάλ έδειξε εξαιρετική ποιότητα στο τέλος. Διαθέτει σπουδαίους παίκτες και πληρώσαμε αυτή την ποιότητα».

Για τα κολακευτικά λόγια του Ζοσέ Μουρίνιο: «Δεν άκουσα τη δήλωσή του. Δεν είμαι ποδοσφαιριστής, είμαι προπονητής. Όταν ακούς τέτοια λόγια από έναν άνθρωπο όπως ο Μουρίνιο, πρόκειται για τεράστιο κομπλιμέντο. Για μένα είναι ο καλύτερος όλων. Τα Μέσα μπορούν να παρουσιάσουν τα πράγματα με διαφορετικούς τρόπους και να επηρεάσουν εύκολα την κοινή γνώμη. Υπάρχουν προπονητές που είναι της μόδας χωρίς να έχουν αποτελέσματα, αλλά υπάρχει και ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 25 χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο και κατακτά τίτλους».