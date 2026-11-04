Φενέρμπαχτσε - Λίβερπουλ 3-2: Επική ανατροπή στην Πόλη

Η Φενέρμπαχτσε πέτυχε μία σπουδαία νίκη με 3-2 απέναντι στη Λίβερπουλ, σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, ανατροπές και συγκινήσεις, με τον Βένταντ Μουρίκι να εξελίσσεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.

Παρά το γεγονός ότι οι Τούρκοι αγωνίζονταν με υπηρεσιακό προπονητή και προέρχονταν από μία σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων, δεν πτοήθηκαν ούτε από το γεγονός ότι βρέθηκαν δύο φορές πίσω στο σκορ απέναντι στους «κόκκινους».

Η Φενέρμπαχτσε έδειξε χαρακτήρα, έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να φτάσει σε μία εντυπωσιακή ανατροπή, με το τελικό 3-2 να προκαλεί ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων της στην Κωνσταντινούπολη.

Η αναμέτρηση είχε εξαιρετικό ρυθμό, με 39 τελικές προσπάθειες και πολλές σημαντικές ευκαιρίες εκατέρωθεν. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν στο φινάλε, εκμεταλλευόμενοι τα αμυντικά κενά και την αστάθεια που παρουσίασε η Λίβερπουλ.

Η αγγλική ομάδα πήρε το προβάδισμα στο 25ο λεπτό, όταν ο Νιονί βρήκε δίχτυα για το 0-1, καταγράφοντας παράλληλα μία ξεχωριστή επίδοση ως ένας από τους νεαρότερους σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου. Η απάντηση της Φενέρμπαχτσε, ωστόσο, ήταν άμεση. Στο 29', ο Γκρίνγουντ εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα βρήκε στο τείχος, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Λίβερπουλ κατάφερε να ανακτήσει το προβάδισμα. Ο Χάκπο έκανε εξαιρετική σέντρα και ο Ίσακ με κεφαλιά διαμόρφωσε το 1-2 στο 69ο λεπτό.

Η συνέχεια, όμως, ανήκε ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους. Μέσα σε ένα εξάλεπτο η Φενέρμπαχτσε έφερε τα πάνω κάτω, με τον Άρτσι Μπράουν να ισοφαρίζει σε 2-2 στο 73' και τον Βένταντ Μουρίκι να ολοκληρώνει την ανατροπή έξι λεπτά αργότερα.

Συγκεκριμένα, στο 79ο λεπτό, ο Μουρίκι νίκησε την αντίπαλη άμυνα με μία δυναμική κεφαλιά, ανάμεσα σε τρεις ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2 και χαρίζοντας στη Φενέρμπαχτσε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές βραδιές της ιστορίας της.