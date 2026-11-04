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Νίκολιτς: «Πρέπει να είμαστε περήφανοι, αλλά και απογοητευμένοι» - Το ευχαριστώ στον Μουρίνιο

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, αμέσως μετά την ήττα της ΑΕΚ από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Νίκολιτς: «Πρέπει να είμαστε περήφανοι, αλλά και απογοητευμένοι» - Το ευχαριστώ στον Μουρίνιο
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Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη Magenta TV μετά την ήττα της ΑΕΚ με 3-2 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο προπονητής της Ένωσης στάθηκε στην εμφάνιση της ομάδας του, αλλά και στα λόγια του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος μετά το τέλος της αναμέτρησης εξήρε την προσπάθεια των «κιτρινόμαυρων».

Ο Σέρβος τεχνικός ευχαρίστησε τον «Special One», ενώ παραδέχθηκε πως έχει ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς αισθάνεται περήφανος για την εικόνα της ομάδας του, αλλά και στενοχωρημένος για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε η ήττα.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός της «Ένωσης»:

«Είναι πολύ ωραίο να λέει ο Ζοσέ, ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου τόσο ωραία λόγια. Είναι πολύ ευχάριστο και τον ευχαριστώ. Έχω δύο δυνατά συναισθήματα. Είμαι περήφανος και λυπημένος. Είμαι περήφανος για την εικόνα των φιλάθλων μας και επειδή κάναμε μια φανταστική εμφάνιση, όμως είμαι λυπημένος επειδή φάγαμε ένα ατυχές γκολ στο τέλος.

Πρέπει να είμαστε περήφανοι και να κρατήσουμε τα καλά για τα επόμενα παιχνίδια. Δεν έχουμε χρόνο να είμαστε λυπημένοι. Σηκώνουμε το κεφάλι και συνεχίζουμε.

Είπα στους παίκτες μου ότι πρέπει να είμαστε απογοητευμένοι. Είναι μαχητές. Είναι λογικό να υπάρχει στενοχώρια. Παίζουμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο κόντρα σε σπουδαίες ομάδες. Πρέπει να είμαστε περήφανοι. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες για το μέλλον και να ανεβάσουμε το επίπεδό μας».

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